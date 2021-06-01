İsveç'te büyükelçi eşlerine Türk halısı ve kilimleri tanıtıldı
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İsveç'te büyükelçi eşlerine Türk halısı ve kilimleri tanıtıldı

İsveç'te büyükelçi eşlerine Türk halısı ve kilimleri tanıtıldı
Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş - Haberler | Spor

İsveç'in başkenti Stockholm'de görev yapan 18 ülkenin büyükelçilerinin eşlerine, antik Türk halı ve kilimleri tanıtıldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de görev yapan 18 ülkenin büyükelçilerinin eşlerine, antik Türk halı ve kilimleri tanıtıldı.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt'un eşi Figen Yunt'un düzenlediği program, kentteki antika Türk halı ve koleksiyoncusu Merdan Taner'in dükkanında yapıldı.

Tanıtımda katılımcılara Türk lokumu ve baklavası ikram edildi.

Figen Yunt, AA muhabirine yaptığı açıklamada; Rusya, Japonya ve Hindistan başta olmak üzere 18 ülkenin büyükelçilerinin eşlerine Türk halı ve kilimlerini tarihleriyle tanıttıklarını söyledi.

Yunt, "Merdan Bey 1978'den beri İsveç'te halıcılık yapıyor. Kendisi sadece bir halıcı değil, ayrıca koleksiyoncu. Çok özel çok tarihi halı ve kilimleri var. İsveç'te çok isim yapmış birisi. Buraya büyükelçi eşlerini çağırdım ve halılarımızı kilimlerimizi tarihleri ile tanıttılar. Türk tarihiyle ilgili yolculuk yaptık ve hemen arkasından tarihi ve turistlik yerlerimizi sinevizyonla gösterdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

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