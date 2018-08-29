İsveç Milli Takımının Türkiye Maçı Kadrosu Belli Oldu

UEFA Uluslar Liginde 10 Eylül'de Türkiye'yi konuk edecek İsveç Milli Takımının 25 kişilik aday kadrosu belli oldu.

Maçın oynanacağı başkent Stockholm'deki Friends Arena'da İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson tarafından düzenlenen basın toplantısında, Avusturya ile oynayacakları hazırlık maçı ve UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile yapacakları karşılaşma için belirlenen 25 kişilik kadro açıklandı.

TÜRK ASILLI JİMMY DURMAZ DA KADRODA YER ALDI

Kadroda Fransa'nın Toulouse takımında top koşturan İsveç'in Türk asıllı futbolcusu Jimmy Durmaz da yer aldı.

Teknik direktör Janne Andersson, UEFA Uluslar Ligi'ne iyi başlangıç yapmak için Türkiye maçının önemli olduğunu belirterek, "Önümüzde 10 günlük bir hazırlanma süresi var. Avusturya ile Prag'da hazırlık maçı yaptıktan sonra Türkiye ile sahamızda Uluslar Ligi için sahaya çıkacağız. Grupta iyi bir derece elde edebilmek için bu maça iyi hazırlanıp sahaya çıkmamız lazım." ifadelerini kullandı.

İsveç Milli Takımı'nın 25 kişilik aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Robin Olsen (Roma), Kristoffer Nordfeldt (Swansea City), Karl-Johan Johnsson (Guingamp)

Savunma: Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Andreas Granqvist (Krasnodar), Filip Helander, Emil Krafth (Bologna), Pontus Jansson (Leeds United), Mikael Lustig (Celtic), Victor Lindelof (Manchester United), Martin Olsson (Swansea City)

Orta saha: Jimmy Durmaz (Toulouse), Albin Ekdal (Sampdoria), Emil Forsberg (Leipzig), Oscar Hiljemark (Geona), Sam Larsson (Feyenoord), Sebastian Larsson (AIK Solna), Marcus Rohden (Crotone), Ken Sema, (Norrkoping), Gustav Svensson (Seattle Sounders)

Forvet: Marcus Berg (El-Ain), John Guidetti (Alaves), Isaac Kiese Thelin (Bayer Leverkusen), Robin Quaison (Mainz 05), Viktor Claesson (Krasnodar)