İsveç kadın voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları kimlerdir? İsveç bayan voleybol oyuncuları isimleri
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İsveç kadın voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları kimlerdir? İsveç bayan voleybol oyuncuları isimleri

İsveç kadın voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları kimlerdir? İsveç bayan voleybol oyuncuları isimleri
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2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası başladı. Şuanda grup maçları oynanıyor. Ülkemizin rakipleri ise grupta Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya ve Hollanda oldu. Türkiye D grubunda yer alıyor. Grup maçları oynanırken izleyiciler tarafından merak edilen konulardan birisi de İsveç kadın voleybol takımının oyuncu kadrosu oldu. Peki, İsveç voleybol takımı oyuncuları kimlerdir? Hangi oyuncu, boyu kaç, kilosu kaç, kaç yaşındadır? İşte bilgiler...

2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası grup maçları devam ederken gruptaki rakibimiz olan İsveç'in voleybol oyuncuları araştırılıyor. Peki, İsveç kadın voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları kimlerdir? İsveç bayan voleybol oyuncuları isimleri İsveç milli takım kadın voleybol kadrosu kimlerden oluşuyor? İşte detaylar... Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

İSVEÇ KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU VE OYUNCULARI

Koç : Ettore GUIDETTI

  • ARRESTAD Elsa : Orta blokçu : Boyu : 184
  • ANDERSSON Sofia :Pasör : Boyu :183
  • ANDERSSON Linda :Orta blokçu : Boyu :188
  • ANDERSSON Fanny :Pasör : Boyu :180
  • TEGENFALK Josephine :Pasör : Boyu :170
  • SJÖBERG Sofie :Libero : Boyu :170
  • KONU Dalila-Lilly :Orta blokçu : Boyu :187
  • TOPIC Rebecka :Dış smaçör : Boyu :188
  • HAAK Isabelle : Karşısı : Boyu :196
  • LAZIC Alexandra :Dış smaçör : Boyu :188
  • NILSSON Julia : Orta bloker : Boyu :191
  • GUSTAFSSON Hilda :Pasör : Boyu :180
  • BROBERG Hedda :Orta blokçu : Boyu :184
  • HELLVIG Hanna :Dış smaçör : Boyu :188
  • LUNDVALL Diana :Dış smaçör : Boyu :174
  • ANDERSSON Vilma : Pasör : Boyu :183
  • HAAK Anna :Dış smaçör : Boyu :179
  • ROSENQVIST Cornelia : Orta bloker : Boyu :195
  • ANDERSSON Klara : Libero : Boyu :171
  • BRINK Filippa : Libero : Boyu :166
  • LUNDVALL Gabriella :Libero : Boyu :169
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İsveç kadın voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları kimlerdir? İsveç bayan voleybol oyuncuları isimleri - Haberler
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