İsveç kadın voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları kimlerdir? İsveç bayan voleybol oyuncuları isimleri

2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası başladı. Şuanda grup maçları oynanıyor. Ülkemizin rakipleri ise grupta Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya ve Hollanda oldu. Türkiye D grubunda yer alıyor. Grup maçları oynanırken izleyiciler tarafından merak edilen konulardan birisi de İsveç kadın voleybol takımının oyuncu kadrosu oldu. Peki, İsveç voleybol takımı oyuncuları kimlerdir? Hangi oyuncu, boyu kaç, kilosu kaç, kaç yaşındadır? İşte bilgiler...