İstihdam garantili İNİP Projesi başlıyor

MÜSİAD İzmir Şubesi tarafından hayata geçirilen "İzmir Nitelikli İstihdam Projesi" (İNİP) başvuruları başladı.

MÜSİAD İzmir Şubesi tarafından hayata geçirilen "İzmir Nitelikli İstihdam Projesi" (İNİP) başvuruları başladı. Gençler için nitelikli istihdam oluşturacak projeye son başvuru tarihi 15 Eylül olarak açıklandı. Başkan Bilal Saygılı, "genç kardeşlerimizi projemize bekliyoruz" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi tarafından hayata geçirilen İzmir Nitelikli İstihdam Projesi (İNİP), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren İzmir Kalkınma Ajansı'nın (İZKA) Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında verdiği destek ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nin çözüm ortaklığıyla gerçekleştiriliyor.

İstihdam garantili İNİP projesi, sanayi firmalarının teknolojiyi doğru ve etkili şekilde kullanabilen iş gücüne duyduğu ihtiyacı ve yüksek potansiyele sahip gençlerin istihdamını karşılamak üzere İzmir'in ve Türkiye'nin sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunacak. Projeye başvurusu kabul edilen 150 kişi, Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) uygulamaları bağlamında firmaların duyduğu nitelikli iş gücü ihtiyaçlarına yönelik teorik ve uygulamalı eğitim alacak. İNİP eğitimleri sonunda seçilen en az 50 genç için iş garantisi verilecek.

"Nitelikli genç, güçlü İzmir"

İzmir sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü İzmir'in gençleriyle karşılamak için başlattıkları İzmir Nitelikli İstihdam Projesi'ne gençleri beklediklerini ifade eden MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı şunları söyledi: "'Nitelikli Genç, Güçlü İzmir' vizyonuyla şehrimize yepyeni bir istihdam projesi başlatıyoruz. İşletmelerin en önemli ihtiyaçlarından olan üretim, lojistik, insan kaynakları, finans, muhasebe ve kodlama alanlarında MÜSİAD İzmir olarak gençlerimize ve sanayimize nitelik kazandıracak bu projeyi hayata geçirmekten dolayı mutluyuz, gururluyuz. Kariyerinde güçlü adımlarla ilerleyerek nitelikli iş gücü ile ülke sanayimize katkıda bulunma fırsatı için genç kardeşlerimizi bu projemize bekliyoruz."

Başvuruların 15 Eylül'e kadar inip.com.tr adresi üzerinden yapılacak projenin 16-30 Eylül tarihlerinde ise mülakat ve sonuçları açıklanacak. İzmir Nitelikli İstihdam Projesi (İNİP) eğitimleri belirlenen adaylarla Ekim'de başlayacak. Proje hakkında detaylı bilgiye, başvuru şartları ve kriterlerine www.inip.com.tr üzerinden erişilebilir. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı