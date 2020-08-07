İSTİB Başkanı Kopuz: "Ülkemizin diz çökmesini bekleyenlerin hevesi kursağında kalacak"
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İSTİB Başkanı Kopuz: "Ülkemizin diz çökmesini bekleyenlerin hevesi kursağında kalacak"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, son günlerde yaşanan piyasa dalgalanmalarına ilişkin, "Ülkemizin diz çökmesini bekleyen iç ve dış mihrakların hevesleri kursaklarında kalacaktır.

İSTİB Başkanı Kopuz:
07.08.2020 20:13 | Son Güncelleme: 07.08.2020 20:13

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, son günlerde yaşanan piyasa dalgalanmalarına ilişkin, "Ülkemizin diz çökmesini bekleyen iç ve dış mihrakların hevesleri kursaklarında kalacaktır." ifadesini kullandı.

Kopuz, son günlerde piyasada görülen hareketlenme ve ortaya çıkan tartışmalar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'ye yapılan ekonomik saldırıların her fırsatta yinelendiğini belirten Kopuz, son günlerde yaşanan piyasa dalgalanmasının koronavirüs salgınının ikinci dalgası ile ilgili beklentilerin artmasıyla başladığını kaydetti.

Tüm dünyanın bu büyük sorun ile savaştığını aktaran Kopuz, her ülkenin ciddi yaralar aldığını belirtti.

Kopuz şu ifadeleri kullandı:

"İşin dikkati çeken tarafı ise salgınla mücadelede en başarılı ülkelerden biri olmamıza rağmen tam tersi imiş gibi gösterilmeye çalışılması. Türkiye, salgın boyunca sağlık alanında kelimenin gerçek anlamıyla destan yazdı. İtalya, Fransa, İngiltere, İspanya kabusu yaşarken biz mutedil bir biçimde ilk dalgayı atlattık. Salgının ekonomik etkileriyle mücadele için yapılanlarla da birçok ülkeden pozitif ayrışmış durumdayız. Hem esnafımız hem büyük işletmelerimiz hem de çalışanlar için alınan tedbirler sorunun büyümesini engelledi ve engellemeye devam ediyor.

Yine de tüm dünyada olduğu gibi bizde de olumsuz bazı gelişmeler yaşanıyor. Çünkü ekonomiyi en çok rahatsız eden şey belirsizliktir. Belirsizlik olduğunda altın gibi yatırım araçları muteber hale geliyor. Altın fiyatları artarken borsa düşüyor, döviz yükseliyor… Peki, altın fiyatları sadece bizde mi artıyor? Hayır… Altın son günlerde tüm dünyada tarihin en yüksek seviyesine çıktı."

"Benim anlamakta güçlük çektiğim, her ekonomik dalgalanmada 'Tamam bu sefer battık' diye sevinenler"

Ali Kopuz, Türkiye'nin son zamanlarda sık sık yaşadığı gibi ekonomik olarak saldırıya uğramasının elbette ki bazı çevreleri sevindirdiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Türkiye, Akdeniz'deki çıkarlarını korumak için taviz vermeyen, terörle mücadelede büyük başarılar elde eden, savunma sanayisi sürekli gelişen ve güçlenen bir ülke… Benim anlamakta güçlük çektiğim, her ekonomik dalgalanmada 'Tamam bu sefer battık' diye sevinenler.

İçinde bulunduğu geminin batmasını isteyen biri nasıl bir aymazlık, nasıl bir ruh hali içindedir? Bu sözleri tarih kaydediyor. İnsan kendinden utanmazsa torunundan utanmalı. Allah cümlesine akıl, izan nasip eylesin."

Kaynak: AA

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