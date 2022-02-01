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İsterse para kazandırmadan gider! Taraftarın aklını kemiren Ferdi endişesi gerçek olmak üzere

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de genç yıldız Ferdi Kadıoğlu'nun durumu can sıkıyor. Ezeli rakiplerin de gözünü diktiği Ferdi'nin mukavelesi bu sezon tamamlanıyor. A Milli Takım'ı seçen Ferdi, para kazandırmadan yuvadan uçabilir.

Bu sezon Fenerbahçe'nin kilit oyuncularından biri olan Ferdi Kadıoğlu'nun henüz sözleşmesinin uzatılmaması ise taraftarları endişelendiriyor. 8 milyon Euro piyasa değerine sahip olan futbolcunun sözleşmesi Haziran 2022'de bitecek.

İsterse para kazandırmadan gider! Taraftarın aklını kemiren Ferdi endişesi gerçeğe dönüşüyor

GÜNDEM HAREKETLİ

Sabah'ın haberine göre; Kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Kanarya, bir yandan da iç transferde hareketli günler yaşıyor. Yönetim dış transfere odaklanmışken kenarda büyüyen bir Ferdi Kadıoğlu tehlikesi var.

İsterse para kazandırmadan gider! Taraftarın aklını kemiren Ferdi endişesi gerçeğe dönüşüyor

TRABZONSPOR İDDİASI

Hollanda ve Kanada tercihlerine rağmen Türk Milli Takımı'nı seçen ve gelecek sezon yerli statüsünde oynamaya devam edecek olan Ferdi Kadıoğlu için taraftar ve camia endişeli. Trabzonspor ve Galatasaray'ın Ferdi'ye ilgisi olduğu konuşulmuştu. Fenerbahçe sezon bitmeden Ferdi'ye imzayı attıramazsa futbolcuyu kaptırabilir.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe, Spor, Haber

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