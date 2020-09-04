İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı, koronavirüs sürecinin ekonomik etkilerini en aza indirmek amacıyla uygulama konmuştu. Cumhurbaşkanı kararı ile 17 Ağustos'ta bir ay uzatılma kararı alınmıştı. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman son bulacak, ne kadar uzaltıldı?

İşten çıkarma yasağı 17 Ağustos tarihinde uzatılmıştı. Koronavirüs nedeniyle işten çıkarmaların artması sonucu alınan kararla, işverenlerin, işçilerini işten çıkarmaları yasaklanmış ve işten çıkarana da çeşitli cezalar getirilmişti. Peki, Cumhurbaşkanlığı kararı ile işten çıkarma yasağı ne kadar uzatıldı?

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül 2020'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanlığı'nın 4 Eylül tarihli kararı ile Eylül ayında sonlanacak olan işten çıkarma yasağı iki ay uzatıldı. Böylelikle Kasım ayında yasakların sonlanması bekleniyor.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI 17 AĞUSTOS'TA UZATILMIŞTI

İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilemesi yasaklandı. İşverene, çalışanı 3 aylığına ücretsiz izne ayırma imkanı veren geçici maddede, Cumhurbaşkanına da bu süreleri, 30 Haziran 2021'e kadar her defasında en az üçer aylık sürelerle uzatma yetkisi verildi. Bu madde uyarınca, 17 Nisan'da uygulanmaya başlayan işten çıkarma yasağı, 17 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 aylığına uzatılmıştı.