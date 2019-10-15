İşte Türkiye'ye silah satışını yasaklayan 8 ülke ve gerekçeleri

15.10.2019 14:34

Türkiye'nin kendi sınır güvenliğini ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak amacıyla başlattığı Barış Pınarı harekatıyla birlikte dünya ülkelerinden bazı yaptırımlar ve açıklamalar geldi. AB'den bir çok ülke Türkiye'ye olan silah ihracatını durdurduğunu açıkladı.

İşte Türkiye'ye silah satışını askıya alan ülkeler;

NORVEÇ;

Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş "Durumun karmaşıklığı ve hızla değişkenlik göstermesi göz önünde bulundurulduğunda dışişleri bakanlığı, ihtiyati tedbir olarak Türkiye'nin savunma malzemeleri ya da çoklu kullanım amaçlı yeni taleplerini karşılamayacak." ifadesini kullanmıştı.

FİNLANDİYA;

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ise Twitter hesabından açıklama yapmış, "Finlandiya, savaş halinde olan ve insan haklarını ihlal eden ülkelere savunma malzemesi satmayacak" demişti.

Fin yönetimi, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı lisanslarının bundan sonra onaylanmayacağını duyurarak var olan lisansların da yeniden gözden geçirileceği açıklamasını yapmıştı.

HOLLANDA;

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'den Suriye'nin Kuzeyi'ne yönelik operasyonları durdurmasını talep etmiş Türkiye'ye askeri ürünlerin ihracatını askıya alma kararı aldıklarını açıklamıştı. Hollanda Başbakan Yardımcısı Hugo de Jong ise silah ihracatının yasaklanmasının ardından da Türkiye'ye çeşitli yaptırımlarda bulunabileceği açıklamasında bulunmuştu.

İNGİLTERE;

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Türkiye'ye yapılan silah ihracatı hakkında açıklamalarda bulundu. Raab, "Türkiye'ye silah ihracatı lisanslarını sürekli ve dikkatli inceleme altında tutuyoruz." dedi.

İSVEÇ;

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin AB genelinde uygulanacak bir silah ambargosu kararı için çaba göstereceğini açıklamıştı.

ALMANYA;

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Türk ordusunun Suriye'nin kuzeydoğusuna yaptığı operasyon nedeniyle, Federal Hükümet, Türkiye'nin Suriye'de kullanabileceği bütün askeri teçhizatın satışına izin vermeyecek" diye konuşmuştu. Ardından Maas yaptığı başka bir konuşmada Türkiye'ye silah ihracatının durdurulmasından başka da yaptırımlar yapılabileceği mesajını vermişti.

FRANSA;

Barış Pınarı Harekatı'nın yankıları uluslararası gündemdeki yerini korurken, Fransa'dan Türkiye'ye silah satışına ilişkin bir açıklama gelmiş Fransa Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, yaptıkları ortak açıklamada Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye tüm silah ihracatını askıya aldıklarını duyurmuştu.

ÇEKYA;

İçişleri Bakanı Jan Hamacek, Suriye'nin kuzeyine düzenlediği operasyondan dolayı Türkiye'ye silah ve askeri mühimmat ihracatını askıya aldıklarını duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Hamacek, "Çekya, Türkiye'ye askeri teçhizat ihracatını derhal askıya aldı" ifadesini kullandı.