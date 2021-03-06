İşte kaplıcalarda adım adım normalleşme

Uzun süredir kapılı olan kaplıcalar kontrollü normalleş kapsamında, pandemi kurallarına uyarak hizmet vermeye başladı. Ankara'nın kaplıcaları ile meşhur Kızılcahamam ilçesinde yeniden faaliyete geçen kaplıcalardaki normalleşme sürecinde uygulanacak kuralları Kızılcahamam Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mecit Bal anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerlerin, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle sürdürebileceğini açıklamıştı. Pandemi nedeni ile kapanan işletmelerden içerisinde hamamlar ve kaplıcalarda yer alıyordu. Kontrollü normalleşme sonrasında Kızılcahamam Belediyesine ait Büyük Kaplıca'da bu kapsamda açıldı.

Pandemi kurallarına göre yüzde elli kapasite kuralına göre açılan Büyük Kaplıca'da, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat edildiği gözlendi. Ayrıca müşteriler gelmeden önce telefonla aranarak peştamallarının kedilerine ait olması gerektiği bildiriliyor.

"Tüm mesafe ve maske tedbirlerine uyarak işletmemiz misafirlerini almaya başladı"

Bulaş riskinin en aza indirilmesi için kaplıcada kese ve masaj hizmetine de ara verildiği ifade eden Kızılcahamam Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mecit Bal, "Devletimizin almış olduğu önlemler kapsamında kaplıcalarımızı açmış bulunmaktayız. Burası geniş bir kompleks, alt kısımda büyük bir otopark var. Hemen yanında umumi bayan ve erkekten oluşan kaplıcamız var. Burada da 30 odalı yaklaşık 100 yatak kapasiteli otelimiz var. Arka tarafında ise aile banyolarımız ve jakuzilerimiz var. Kişisel olarak ya da sadece aile olarak banyo olup hamam hizmeti alabilecekleri. Burada 200 kişilik erkekler, 200 kişide bayanlar için kapasiteye sahip hamamlar var. Pandemiden önce aynı anda 200 kişiye aşkın misafir kullanabiliyordu. Şuan pandemi kurallarına uymak için aşağıya çektik. Misafirlerimiz gelmeden önce bizimle iletişime geçiyorlar. Buraya gelirken uymak zorunda oldukları kuralları söylüyoruz onlara. Şortlarını ve kişisel malzemelerini kendileri getirmeleri gerekiyor. Geldiklerinde, hes kodu istiyoruz, ateşlerini ölçüyoruz. Tüm mesafe ve maske tedbirlerine uyarak işletmemiz misafirlerini almaya başladı. Hala hastalık devam ediyor tedbirlere uymamız lazım. Ankara halkı olarak, Türkiye olarak tüm tedbirlere uyarak bu hastalığı ortadan kaldıracağız. Çünkü risk geçmiş değil henüz kontrollü bir normalleşme var. Biz de tesislerimizde kurallara mümkün olduğunca uymaya çalışıyoruz, misafirlerimizi de bu kurallara uymaları için davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Hes kodumuzu sorgulayıp, sosyal mesafemize dikkat ederek içeriye aldılar"

Hamam'ın açıldığını duyduğunda sevinerek heyecanla hamama geldiğini söyleyen Aykan Kütahya, "Kaplıcaları ile meşhur olan ilçemiz Kızılcahamam'a Ankara merkezden geldik. İlk geldiğimiz andan Covid-19 tedbirlerinin alınmış olduğunu gördüm. Hes kodumuzu sorgulayıp, sosyal mesafemize dikkat ederek içeriye aldılar. Kaplıcanın açıldığını ve kişisel eşyalarımız ve havlumuzu yanımızda getirmemiz gerektiğini mesaj yöntemi ile ilettiler" ifadelerini kullandı.

Kaplıcalara Ankara merkezinden ailesi ile birlikte gelen Berat Aydın, "Geldiğimiz ilk andan itibaren güler yüzle karşılandık. Pandemi kuralları çerçevesinde sosyal mesafesinden temizliğine kadar dikkat etmişler. Kendi havlumuzu ve kişisel eşyalarımızı getirdik. HES kodunu okuttuk girerken. Önlemler çok güzeldi çok memnun kaldık" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı