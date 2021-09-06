İşte Brezilya-Arjantin maçında ortalığı karıştıran yetkili! Belinde silah olduğu iddiası
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İşte Brezilya-Arjantin maçında ortalığı karıştıran yetkili! Belinde silah olduğu iddiası

Haberler.com - Haberler | Spor

Dün gece Dünya Kupası Elemeleri'nde Brezilya'ya konuk olan Arjantin'de bazı futbolcuların koronavirüs önlemlerine uymadığı gerekçesiyle yetkililer sahaya girdi. Bir Sağlık Gözetim Ajansı görevlisi, Arjantinli futbolcularla yumruk yumruğa geliyordu. Bu kişinin belinde silah olduğu da iddia edildi. Arjantinliler, Brezilyalı yetkililerin yaptıklarına çok öfkeli.

Spor Arena'nın aktardığı habere göre; Arjantin basını, dün akşam sahaya giren yetkilinin belinde silah olduğunu öne sürdü.

Brezilyalı Sağlık Kurulu Yetkilileri skandal gecede, maç oynanırken Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'yı sınır dışı etmek için sahaya girdi.

İşte Brezilya-Arjantin maçında ortalığı karıştıran yetkili! Belinde silah olduğu iddiası

ÖNLEMLERE UYMUYORLAR

Brezilya Sağlık Gözetim Ajansı (ANVISA) görevlileri, Arjantin'de Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlere uymadığı gerekçesiyle sahaya girdi.

İşte Brezilya-Arjantin maçında ortalığı karıştıran yetkili! Belinde silah olduğu iddiası

YEMİNLİ BEYANA AKSİ HAREKET

4 oyuncunun, son 14 günde İngiltere'de bulunduğu için göç idaresi yeminli beyanına aksi hareket ettiği gerekçesiyle maç durduruldu.

İşte Brezilya-Arjantin maçında ortalığı karıştıran yetkili! Belinde silah olduğu iddiası

HER ŞEYİYLE OLAY OLDU

Neo Quimica Stadyumu'nda müsabakayı durdurmak için sahaya giren yetkililerden bir tanesi geceye damga vurdu.Arjantinli futbolcularla yaşadığı gerginliğin yanı sıra sahadaki pozlarıyla sosyal medyada gündem olan Brezilya Ulusal Sağlık Kurulu yetkilisinin silahlı olduğu öne sürüldü.

İşte Brezilya-Arjantin maçında ortalığı karıştıran yetkili! Belinde silah olduğu iddiası
Görseller Spor Arena'dan alınmıştır

Arjantin basını, sahaya giren ilk yetkili isim olan şahsın Nicolás Otamendi ve Marcos Acuña ile yaşadığı gerginliğe geniş yer ayırırken, bahsi geçen yetkilinin üzerinde silah taşıdığını iddia etti.

İşte Brezilya-Arjantin maçında ortalığı karıştıran yetkili! Belinde silah olduğu iddiası
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İşte Brezilya-Arjantin maçında ortalığı karıştıran yetkili! Belinde silah olduğu iddiası - Haberler Spor
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