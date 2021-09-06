İşte Brezilya-Arjantin maçında ortalığı karıştıran yetkili! Belinde silah olduğu iddiası

Dün gece Dünya Kupası Elemeleri'nde Brezilya'ya konuk olan Arjantin'de bazı futbolcuların koronavirüs önlemlerine uymadığı gerekçesiyle yetkililer sahaya girdi. Bir Sağlık Gözetim Ajansı görevlisi, Arjantinli futbolcularla yumruk yumruğa geliyordu. Bu kişinin belinde silah olduğu da iddia edildi. Arjantinliler, Brezilyalı yetkililerin yaptıklarına çok öfkeli.