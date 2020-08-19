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Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı'ndan dikkat çeken iddia: 2. el araçların fiyatlarını sıfır otomobil bayileri artırdı

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, ikinci elde daha büyük kar olduğunu gören distribütör ve sıfır otomobil bayilerinin ikinci el satışına başlayıp piyasayı yükselttiğini söyledi. Vatandaşa çağrıda bulunan Yanık, "Vatandaş yüksek fiyatla ikinci el almazsa fiyatlar düşer. Aynı durum yakın zamanda konut sektöründe de yaşanabilir" dedi.

19.08.2020 10:06 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:16

Geçen yıl 7 milyon 500 bin adet ikinci el otomobil satılırken, buna mukabil 1 milyon 500 bin sıfır araç satıldı. Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, aradaki bu büyük farkı gören bayilerin ikinci ele yönelip piyasayı yükseltiğini öne sürdü.

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı'ndan dikkat çeken iddia: 2. el araçların fiyatlarını sıfır otomobil bayileri artırdı

"RANTI ELE GEÇİRMEK İSTEYEN KARTELLER FİYAT DENGESİNİ BOZDU"

Hakan Yanık, "İkinci el otomotiv piyasası altın ve euro gibi son 6-7 aydır ciddi anlamda yükselmeye başladı. Neden bu fiyatlar bu aşamaya geldi diye herkes soruyor. Yetkili ve yetkisiz ağızdan bir çok açıklama var, ama meselenin gerçek sebebini kimse açıklamıyor. İkinci elde fiyatların artması bu sene başlamadı. 2019 yılının ikinci altı ayında fiyatlar yavaş yavaş yükselmeye başladı. İkinci el otomotiv yıllık 7-8 milyon satış oranına yükseldi. Bu rantı ele geçirmek isteyen karteller, piyasadaki fiyat dengesini bozdu. Piyasadaki mevcut alım satım yapan galerici esnafıyla beraber, bu işi kaçak yapan insanların alım satımlarını bitirmek için piyasada oynadıkları bir oyun. Sıfır otomobillerin Türkiye'ye girmediğini beyan edenler, ciddi anlamda ikinci el otomobil toplayıp piyasaya sürmeye çalışıyor.

İnternet sitelerine birilerinin ciddi anlamda sahte hesaplarla yüksek araç fiyatlarını yüklemesi, son dönemde altın, euro ve doların artması bunda etkili oldu. Bütün bunlar, koronavirüs de bahane edilerek, ikinci elin yükselmesine sebep oldu. Yurt dışından araç girişi olmadığından fiyatlar yükseldi diyenlere inanmıyorum. Bayilere bakıyorsunuz, getirdikleri bütün araçları satmışlar. Satacak araç bulamıyorlar. Kendileri ikinci el piyasasına dönmüş. İnternet sitelerinde yaptıkları açık arttırmayla veya ihalelere girerek yüksek fiyatlarla araç alıp yüksek fiyatlarla piyasaya sürüyorlar. Bunda bayilerin etkisi çok büyük. Bu fiyat artışları internetteki sitelere de yansıyor. Vatandaş ve biz galerici esnafı da buna uyuyoruz" dedi.

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı'ndan dikkat çeken iddia: 2. el araçların fiyatlarını sıfır otomobil bayileri artırdı

"KİMSE YÜKSEK FİYATLARDAN ARAÇ ALMASIN"

Yanık, "Sıfır araç fiyatlarına, hiç kimse farkında değil ama, çok ciddi zam geldi. Bunlar da etki oldu. Biz de ister istemez kendimizi ve sermayemizi korumak için buna uyuyoruz. Vatandaşlar yüksek fiyata ikinci el araç almazsa, bu sun'i yükselişin düşeceğine inanıyorum. Kimse yüksek fiyatlardan araç almasın. Almaya devam ettikleri ve devlet de kartellere ciddi yaptırımlar uygulamadığı müddetçe bu yükselme devam edecek. Bu sun'i artış kalıcı bir artışa dönmeye başladı. Bu gidişle ciddi bir müdahale olmaz, vatandaş milli duruş sergilemezse, bugün araçta başlayan konuta intikal eder. Emlakta da aynı artışlar mevcut. Vatandaş olarak hükümetin dışında biz de yeni bir devalüasyon yapmış oluruz" diye konuştu.

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı'ndan dikkat çeken iddia: 2. el araçların fiyatlarını sıfır otomobil bayileri artırdı

"İKİNCİ EL ARAÇTA SIFIR OTOMOBİLE GÖRE DAHA BÜYÜK RANT VAR"

Yanık, "Distribütörler, ikinci elin artmasının kendileriyle hiçbir alakası olmadığını ileri sürüyor. Buradan şunu sormak istiyorum: Fiyatların artışında hiç bir rolümüz olmadığını ve ikinci el satmadığınızı iddia ediyorsunuz. Türkiye genelindeki bayilere baktığınız zaman, yüzlerce, binlerce araç var. Ciddi anlamda piyasaya eleman gönderip ikinci el araç topluyorlar. Bayiler sıfır otomobil satıyorsa, ikinci elleri neden topluyorlar? İkinci el araçta sıfır otomobile göre daha büyük rant var. 100 bin avro verip, bir tane sıfır araç satmaktansa, bu paraya 6 tane ikinci el araç sattığınız zaman daha çok kazanıyorsunuz. Geçen yıl 7 milyon 500 bin adet ikinci el araç satıldı. Aynı yıl satılan sıfır araç miktarı ise 1 milyon 500 bin civarında. İkinci elin kar marjı daha yüksek ve daha hızlı bir piyasa var" dedi.

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı'ndan dikkat çeken iddia: 2. el araçların fiyatlarını sıfır otomobil bayileri artırdı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (15)
İHTİYAÇ: İHTİYACI OLAN İNSAN NE YAPSIN. . MECBURİYETTEN BORÇ HARÇ ALIYOR BİR ŞEKİLDE. .
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AKİF: Adamin tesbiti çok dogru 0 arac satan bayilerde daha fazla kazanmak için her marka 2.el alip satiyor herkes kendi işini yapsa sorun kalmayacagini dusunenlerdenim
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DANGARA DUNGA: Allah korkusu olmadan, helal haram gözetemeden yaşanan çağdaş ve uygar hayat budur. Kanun nizam işlemez bu alanlarda. Ne saygı ne sevgi ne vicdan ne insaf hiç bir şey yoktur kahrolası dinsiz düzende.
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