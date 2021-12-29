İstanbullu merak ediyordu, İBB akıllardaki soru işaretlerini giderdi! İşte yılbaşı gecesi uygulanacak ulaşım programı

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yeni yıl heyecanı günler öncesinde başladı. Kimi vatandaşlar yeni yılı evlerinde geçirmek için hazırlık yaparken, kimi vatandaşlar ise programlarını dışarıda ayarladı. Ancak arabası olmayan birçok vatandaş, yılbaşı günü ulaşımın nasıl sağlanacağını merak ediyordu. İBB tarafından yapılan açıklamayla birlikte akıllardaki soru işaretleri de giderilmiş oldu.

OTOBÜS VE METRO SEFERLERİ ARTIRILDI

Buna göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 31 Aralık 2021 Cuma (yılbaşı) gecesinin yoğunluğunu göz önünde bulundurarak, otobüs ve metro seferlerini artırdı. İstanbul'da toplu ulaşım yılbaşında 24 saat hizmet sunacak. İETT, yılbaşı gecesi normal gece hatlarıyla beraber 15 ayrı hatta 186 sefer düzenleyecek.

GEREKLİ OLMASI DURUMUNDA SEFER KONULACAK

Cuma gecesi saat 24:00 ile sabah 05:00 arasında 15 ayrı hatta normalde 54 olan sefer sayısı 186'ya çıkarıldı. 15F Beykoz – Kadıköy, 11ÜS Sultanbeyli – Üsküdar, 130A Tuzla Kadıköy, 17 Pendik – Kadıköy, 19S Yenidoğan/ Sarıgazi – Kadıköy, E-10 S. Gökçen Havalimanı – Kadıköy, 12A Kadıköy – Üsküdar, 122C Tepeüstü – Mecidiyeköy, 129T Bostancı – Taksim, 121A Beykoz – Mecidiyeköy, 76D Bahçeşehir – Taksim, 89C Başakşehir – Taksim, 55T Gaziosmanpaşa – Taksim, 40 Rumelifeneri – Taksim, 25G Sarıyer – Taksim hatlarında yapılacak ek seferler haricinde, gerekli olursa ayrıca ek seferler de düzenlenecek. 24 saat hizmet veren metrobüs hattında da normalde düzenlenen gece seferlerine ek olarak 125 sefer daha yapılacak. 1 Ocak 2022 Cumartesi günü ise tüm İETT seferleri Cumartesi sefer planına göre düzenlenecek.

RAYLI SİSTEM 24 SAAT ÇALIŞACAK

İstanbul'da raylı sistemler de yılbaşında 24 saat süreyle çalışacak ve ek seferler konulacak. M1 Yenikapı-Kirazlı-Atatürk Havalimanı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Başakşehir-Metrokent, M4 Kadıköy-Tavşantepe, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü, M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey, M9 Bahariye-Olimpiyat metro hatlarında "Gece Metrosu" tarifesi uygulanacak. Bu hatlarda seferler, 31 Aralık Cuma sabah 06.00'dan 2 Ocak Pazar günü 02.00'ye kadar kesintisiz devam edecek.

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