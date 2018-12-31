İstanbul- Yabancılar Yeni Yıl İçin Akın Edince Atatürk Havalimanı'ndan 3 Günde 419 Bin Yolcu Geçti

Yabancıların, yeni yıl tatili için bu yıl İstanbul'a gelişlerinde, geçen yıllara göre, yaşanan artışlar, yolcu verilerine de yansıdı. Yurt içi ve yurt dışı yolcu sayısında önemli artışlar yaşanan Atatürk Havalimanı'ndan, transitler hariç 27-29 Aralık tarihlerinde 419 bin yolcu geçiş yaptı.

Özellikle bu yıl, Ortadoğulu turistler dışında Avrupalı turistlerin de yeni yıl tatili için önceki yıllara göre İstanbul'a daha çok gelmesi, havayolu şirketleri, konaklama sektörü ile bölge esnafının da yüzünü güldürdü. Otellerde doluluk oranları yüzde 90'lara çıkarken, İstanbul'a ilgiden dolayı havayolu şirketlerinin 27 Aralık'tan itibaren seferlerinde yolcu sayısı da arttı. Yeni yılı yurt içi ve yurt dışında karşılamak isteyenlerin tatil için seyahate çıkması, özellikle 27 Aralık'tan itibaren İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu.

GURBETÇİLER DE AKIN AKIN GELDİ

Yabancılar ile gurbetçilerin de yeni yılı karşılamak için Türkiye'ye gelmeleri, Atatürk Havalimanı'nda yoğunluğu daha da artırdı. Tur şirketleri ile yeni yıl tatiline çıkışlarda artışlar dikkat çekti. 27-29 Aralık tarihlerinde Atatürk Havalimanı'ndan geçen yolcu sayısı transitler hariç 419 bin 500'ü buldu.

3 GÜNDE 277 BİN 500 DIŞ HAT YOLCUSU GEÇTİ

Atatürk Havalimanı'nda 3 günde geçen yolculardan 277 bin 500'ü dış, 142 bini ise iç hat yolcularından oluştu. İç ve dış hatlardan gelişgidiş olarak günde geçen yolcu sayısı 136 ila 144 bin arasında oldu. Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere, birçok ülkeden yeni yıl tatili için Türkiye'ye gelişlerin arttığı gözlendi. Türkiye'den ise özellikle ünlü isimlerin sahne alacağı KKTC ile Dubai'ye gidişler, iç hatlarda ise Antalya gibi turizm merkezleri ile kayak merkezlerine seyahatler arttı.

Atatürk Havalimanı'ndan 3 günde geçen yolcu sayısı (transitler hariç)

27 Aralık Perşembe 89 bin dış, 47 bin iç hat - Toplam 136 bin

28 Aralık Cuma 95 bin dış, 49 bin iç hat - Toplam 144 bin

29 Aralık Cumartesi 93 bin 500 dış, 46 bin iç hat - Toplam 139 bin 500

İSTANBUL'DA OTELLERİN DOLULUK ORANI YÜZDE 90'I BULDU

Yeni yıl tatili için Kapadokya, Kuşadası, Antalya, otellerine yoğun ilgi olurken, İstanbul'da Taksim ve Sultanahmet bölgesindeki otellerin doluluk oranları yüzde 90'ları buldu. İtalya, İspanya, Meksika, Arjantin ve Latin Amerika'dan gelişlerde önemli artışlar yaşandı. Latin Amerika ve İspanya pazarından 4 günlük paketlerle gelen turistler yılbaşına ağırlıklı olarak İstanbul'da girecek.Kuşadası'na ise Balkan ülkelerinden ilgi var.

İSTANBUL'A GELEN YABANCI SAYISI 11 AYDA YÜZDE 24 ARTTI

İstanbul'a 11 ayda gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 12 milyon 355 bin 122'ye çıktı. Ortadoğu ülkelerinden İstanbul'a gelenlerin sayısı ise 3 milyon 143 bin 215 oldu. Bu ülkeler arasında ilk sırada 586 bin 814 ile Suudi Arabistan, 564 bin 502 ile Irak 260 bin 121 ile Kuveyt yer aldı. İstanbul'a gelen Avrupalılar arasında da 991 bin ile Almanya ilk sırada yer aldı. İstanbul'a Ocak-Kasım döneminde gelen yabancılar ve geçtiğimiz yıla göre artış yüzdesi ilk 20 ülke şöyle

1. Almanya 991 bin 17-yüzde 8,2

2. İran 872 bin 560-yüzde 6,8

3. Suudi Arabistan 586 bin 814-yüzde 9,5

4. Rusya Federasyonu 571 bin 476-yüzde 26,4

5. Irak 564 bin 502-yüzde 16

6. İngiltere 424 bin 149-yüzde 20,6

7. Fransa 413 bin 404-yüzde 21,3

8. ABD 340 bin 295-yüzde 31,4

9. Çin Halk Cumhuriyeti 330 bin 453-yüzde 66,2

10. Ukrayna 297 bin 440-yüzde 5,9

11. Ürdün 265 bin 379-yüzde 48,4

12. Kuveyt 260 bin 121-yüzde 13,8

13. Hollanda 257 bin 622-yüzde 10,5

14. Cezayir 251 bin 515-yüzde 33,6

15. Azerbaycan 226 bin 915-yüzde yüzde 14,7

16. Türkmenistan 218 bin 261-yüzde 9,8

17. Lübnan 214 bin 764-yüzde 43

18. Özbekistan 208 bin 203- yüzde 28,7

19. İtalya 202 bin 877-yüzde 38,4

20. İsrail 202 bin 40-yüzde 48,1

Kaynak: DHA