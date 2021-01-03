"İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı"ndan milyonlarca araç geçti
03.01.2021 11:41 | Son Güncelleme: 03.01.2021 12:09
İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan en önemli yol güzergahlarından biri olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların da dahil olduğu 12 aylık süreçte 11 milyon 466 bin 505 araç geçiş yaptı.
İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan en önemli yol güzergahlarından biri olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların da dahil olduğu 12 aylık süreçte 11 milyon 466 bin 505 araç geçiş yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder