"İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı"ndan milyonlarca araç geçti

İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan en önemli yol güzergahlarından biri olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların da dahil olduğu 12 aylık süreçte 11 milyon 466 bin 505 araç geçiş yaptı.