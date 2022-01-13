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İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı havadan görüntülendi

İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı havadan görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bolu'da, dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan Bolu Dağı'nın kartpostallık manzarası havadan görüntülendi.

Bolu'da, dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan Bolu Dağı'nın kartpostallık manzarası havadan görüntülendi.

Bolu'da, dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla hafif şekilde devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş güzergahlarından birisi olan ve İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak bilinen Bolu Dağı geçişinde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Kar yağışının ardından sürücülerin yoğun kullandığı Bolu Dağı güzergahı da beyaz örtüyle kaplandı. Yol kenarında bulunan ormanlık alanlardaki ağaçların beyaza bürünmesiyle oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi.

(Faruk Çidem-İHA)

İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı havadan görüntülendi

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