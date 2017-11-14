İstanbul Super Cross ve Super Enduro Şampiyonası Tanıtım Toplantısı Gerçekleşti

İstanbul Super Cross ve ve İstanbul Super Enduro Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı gerçekleşti. Düzenlenen toplantıda konuşan Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, hafta sonu düzenlenecek organizasyon ile ileride yapılacak uluslararası etkinliklerin bir demosunu yapacaklarını aktardı.



Türkiye Motosiklet Federasyonu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü organizasyonuyla 18 Kasım Cumartesi düzenlenecek olan İstanbul Super Cross Şampiyonası ile 25 Kasım Cumartesi günü yapılacak İstanbul Super Enduro Şampiyonası tanıtım toplantısı Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Atletizm Salonu'nda gerçekleşti. Toplantıya Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar katıldı.



Kep: "Türkiye'de futbol dışında birçok spor branşı var"



İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür organizasyonlar için yoğun mesai harcadıklarını aktaran İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep, "Türkiye'de futbol dışında birçok spor branşı olduğunu hatırlatmak, çocuk ve gençlerimizi diğer spor branşlarıyla tanıştırmak sporun her dalında yer alıyor ve tüm imkanlarımızla da destek oluyoruz. Bu kapsamda İstanbul Super Cross ve Super Enduro Şampiyonası'na katılacak sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum. Bundan sonrası için de kapalı spor salonu anlamında dünya şampiyonasına aday olmak" ifadelerini kullandı.



Uçar: "Uluslar arası salon organizasyonları için bir demo olacak"



Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak Türk sporuna katkı sağlayacak farklı organizasyonları denediklerini aktaran Bekir Yunus Uçar, "Sadece spor organizasyonu değil sosyal sorumluluk mesajları da veren etkinlikler yapıyoruz. Bu da o organizasyonlardan bir tanesi. Burada salon organizasyonları içinde uluslararası etkinliklerin bir demosu olacak. Sporcularımızın da büyük bir heyecan içinde olduğunu görüyoruz. Türk sporu için de bir kazanım olacak. Bu kazanımı daha büyük organizasyonlar için bir ranta çevirebileceğiz" diye konuştu.



Özbayraktar: "Beraber işler yaparak bir sinerji oluşturmaya çalışıyoruz"



Bu tarz etkinliklerin sayısının artması gerektiğine dikkat çeken Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar ise, "Beraber işler yaparak bir sinerji oluşturmaya çalışıyoruz. Ben bugün buraya destek için geldim. Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün bir emeği var. İnşallah güzel bir organizasyon olacak. Böyle etkinliklerin de sayısının artmasının gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.



Toplantının ardından sporcular, kendileri için hazırlanan özel pistte basın mensupları ve katılımcılara bir gösteri yaptı. - İSTANBUL