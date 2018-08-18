İstanbul otogarında bayram yoğunluğu akşam saatlerinde de devam etti

İstanbul Kurban Bayramı sebebiyle 9 günlük tatili fırsat bilen İstanbullular 15 Temmuz Demokrasi Otogarına akşam saatlerinde adeta akın etti. Seferlerin tamamının dolu olması sebebiyle firmalar vatandaşları mağdur etmemek için ek seferler düzenlemeye başladı.

Kurban Bayramı tatilinin başlamasına sayılı günler kala Esenlerdeki İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yaşanan yoğunluk akşam saatlerinde de devam etti. 9 günlük tatili fırsata çevirmek isteyen İstanbullular otogarın yolunu tutarak akşam saatlerinde yola çıkmak için kıyasıyla birbiriyle yarıştı. Bazı bilet firmalarının önlerinde uzun kuyruklar oluşurken, bazı firmalarda banko masalarında satış yapılacak bilet kalmadığı öğrenildi. Firmaların bayram öncesi yaşanan bu yoğunlukla başa çıkmak ve vatandaşı mağdur etmemek amacıyla ek seferler düzenlemeye başladı.

"Şuan da çok yoğun araçlarda hiç yer yok"

Seferlerin tamamının dolu olduğunu ve ek seferlerin düzenlendiğini belirten Hasan Odabaşı,"Şuan da çok yoğun, araçlarda hiç yer yok. Giden arabaların hepsi dolu gidiyor. Ek seferler düzenleniyor, bayram dolayısıyla çok yoğun. Çok zor yani vatandaşlar araba bulamayacaklar gibi geliyor ama bir şekilde mağdur etmemeye çalışıyoruz. Bugün aşırı bir bolluk var yani, ek olarak çok araba gider. Yaklaşık olarak 2 bin, 3 bin araba gider. Vatandaşlar ek seferlerle gitmeye çalışıyor" şeklinde konuştu.