İSTANBUL-Kuaför ve güzellik salonlarında hazırlıklar başladı
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İSTANBUL-Kuaför ve güzellik salonlarında hazırlıklar başladı

İSTANBUL-Kuaför ve güzellik salonlarında hazırlıklar başladı
06.05.2020 13:24 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:29

Kuaför ve güzellik salonlarında hazırlıklar başladıBurçak BOZKUŞ-Osman BAKIR/ ? KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KADEMELİ OLARAK AVM'LER, BERBERLER, KUAFÖRLER VE GÜZELLİK MERKEZLERİ FAALİYETE GEÇECEK.

Kuaför ve güzellik salonlarında hazırlıklar başladı

Burçak BOZKUŞ-Osman BAKIR/ ? KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KADEMELİ OLARAK AVM'LER, BERBERLER, KUAFÖRLER VE GÜZELLİK MERKEZLERİ FAALİYETE GEÇECEK. ÖNCESİNDE İSE HAZIRLIKLAR BAŞLADI. KUAFÖR SALONLARI BİR DİZİ ÖNLEMLER ALDI.

Ülkemizde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında birçok kurum ve kuruluş kapatılmıştı. Salgınla mücadelede olumlu sinyallerin alınmasıyla birlikte normalleşme süreci de yavaş yavaş başlıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası normalleşme planı açıklandı. Açıklanan normalleşme planına göre, 11 Mayıs Pazartesi günü kuaför, berber ve güzellik salonları hizmet vermeye başlayacak. Bahçelievler Belediyesi de ilçede bulunan ve pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak olan tüm salonları dezenfekte etmeye başladı. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır erkek ve kadın kuaförlerinin dezenfekte çalışmaları için yaptığı açıklamada, 'Normalleşme sürecine girdiğimiz bu günlerde vatandaşlarımızın ve berberlerimizin 3 altın kurala özen göstermelerini rica ediyorum. Maske kullanımı, hijyen ve fiziki mesafe kuralına dikkat etmelerini özellikle rica ediyorum' ifadelerini kullandı.

'SALONDAKİ İNSAN SAYISINI EN DÜŞÜK SEVİYEDE TUTACAĞIZ'

Alınan tedbirler ve bundan sonra uygulanacak yeni uygulamalar hakkında bilgiler veren Kuaför Salonu İşletmecisi Ali Rıza Küçükler, 'Bizim 21 yıldır yaptığımız çalışmalara ek olarak en önemlisi sosyal mesafeye dikkat edeceğiz. Cumhurbaşkanımız açıklama yaptıktan sonra dün itibariyle bir kriz toplantısı yaptık. Kapıdan gelen her müşterinin ateşini ölçeceğiz. Önce çalışanlarımızın, sonra müşterilerimizin ateşini ölçüp bir çizelge tutacağız. ve tek kullanımlık önlük ve eldiven vereceğiz. Müşterilerimizi randevuyla alacağız. Sosyal mesafe ayarlanmış şekilde tüm koltuk aralarını planladık. Çalışmalarımız bir koltuk aralıklı şekilde yapılacak. Kapasitemizi %50 aşağıya düşürdük. 400 metrekarelik bir bahçemiz var. Saç boyası yapılan müşterilerimiz bekleme süresini içeride değil, bahçede geçirecek. Böylece alandaki insan sayısını minimum seviyede tutmuş olacağız' şeklinde konuştu.

'BİR MÜŞTERİYE AYNI ANDA İKİ PERSONEL HİZMET VERMEYECEK'

Müşteriler ve personellere tek kullanımlık önlükler ve maske vereceklerini belirten Ali Rıza Küçükler, 'Önceden kadınlar saçlarını yaptırırken bir yandan da manikür ya da pedikür işlemleri yapılıyordu. Bu işlem artık kalktı. Yani aynı anda bir müşteriye iki personel servis yapmayacak. Tüm yüzeylerimiz ve kullandığımız ürünler düzenli olarak dezenfekte edilecek. Ayrıca kadınların en büyük sorunlarından biri haline gelen kaş alma işlemi içinde önlemler aldık. Kaşını aldırmak isteyen müşterilerimize yüz siperliği verilecek. Böylece virüsün yayılması ihtimali için önlem almış olacağız. Ayrıca müşteriler ve çalışanlar için tek kullanımlık önlüklerimiz olacak. Yıkama setlerinde boyunların temas ettiği yerlere streç film çekeceğiz. Yani müşterinin temas ettiği her şey tek kullanımlık olacak ve temizlik ve hijyen hususları en üst seviyede tutulacak' şeklinde konuştu.

İSTANBUL-Kuaför ve güzellik salonlarında hazırlıklar başladı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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