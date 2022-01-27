İstanbul Havalimanı'ndaki üçüncü pist de kullanıma açıldı
AA, Kenan Irtak - Güncel
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İstanbul Havalimanı'nda kar temizleme çalışmalarının ardından bir pist daha temizlenerek yeniden kullanıma açıldı.
İstanbul Havalimanı'nda kar temizleme çalışmalarının ardından bir pist daha temizlenerek yeniden kullanıma açıldı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda 18/36 ve 16R/34L pistlerine ilaveten 17L/35R pisti de hizmete açılmış olup, kötü hava koşulları öncesi trafik sayılarına ulaşılmıştır." denildi.
İstanbul Havalimanı'ndan bugün 755 uçuşun yapılmasının planlandığı belirtildi.
AA / Kenan Irtak - Güncel