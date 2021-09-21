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İstanbul Havalimanı'na "Yılın Havalimanı" ödülü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstanbul Havalimanı'na

İstanbul Havalimanı, dünya havacılık sektörünün en prestijli yayınları arasında gösterilen "2021 Air Transport Awards" Ödülleri'nde, "Yılın Havalimanı" ödülüne layık görüldü.

İstanbul Havalimanı, dünya havacılık sektörünün en prestijli yayınları arasında gösterilen "2021 Air Transport Awards" Ödülleri'nde, "Yılın Havalimanı" ödülüne layık görüldü.

Türkiye'nin en iyi müşteri odaklı havalimanları arasında lider konumda bulunan İstanbul Havalimanı, uluslararası arenada ödüller kazanmaya devam ediyor. Sık seyahat eden, dünyadaki havalimanları konusunda görüşlerine başvurulan, yolculuk ve konaklama fırsatlarını deneyimleyen tüketicilere ulaşan Air Transport News'in, her yıl düzenlediği 2021 Air Transport Awards Ödülü'nün bu yılki kazananı İstanbul Havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı'nın "Yılın Havalimanı" seçildiği ödül töreninde "Yılın Hava Yolu Şirketi" Qatar Hava Yolları, "Yılın Lideri" ödülüne de ACI World Genel Direktörü Luis Felipe de Oliviera layık görüldü. Ödül, Yunanistan'ın başkenti Atina'da 3 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen "Summer Aviation Forum'da" İga Havalimanı Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Polat'a takdim edildi. 4 binden fazla okuyucusu ve havacılık sektörünün önde gelen yöneticileri tarafından kazananların belirlendiği yarışmanın geçtiğimiz yıllardaki kazananları arasında Singapur Changi, Doha, Dubai, Lizbon ve Cenevre havalimanları bulunuyor.

"2021 Air Transport Awards" Ödülleri, her yıl Hermes - Air Transport Organizasyonu, ATN (Air Transport News) ve ALA (America Latina Aeronoticias) ortaklığında düzenleniyor. Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI), Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) gibi önde gelen havacılık sektörünün kuruluşları da yönetim kurulu üyeleri arasında bulunuyor. Ödüller, farklı uzmanlar ve okuyucular tarafından belirlenirken, bu ödül havacılık sektörünün 14 farklı kategorisini değerlendirip ödüllendiren dünyadaki tek uluslararası ödül olarak biliniyor.

"İSTANBUL HAVALİMANI DÜNYAKİ DİĞER HAVALİMANLARINI GERİDE BIRAKTI"

İstanbul Havalimanı'nın 2021 Air Transport Awards Ödüllerinde, "Yılın Havalimanı" ödülüne layık görülmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan İGA Havalimanı Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Polat; "Covid-19 pandemisine rağmen operasyonlarımıza sorunsuz bir şekilde hız kesmeden devam etmeyi başardık. Yatırımlarımıza ara vermedik ve yeni havayollarını da bünyemize kattık. Aldığımız uluslararası sertifika ve ödüllerle başarımızı somut olarak kanıtladık. Uluslararası bir ödüle daha layık görüldüğümüz için büyük mutluluk duyuyoruz. Havacılık sektörü uzmanları ve okuyucular tarafından belirlenen "2021 Air Transport Awards" ödüllerinde "Yılın Havalimanı" ödülünü almak gurur verici. Geçtiğimiz yıl Cenevre Havalimanı'nın layık görüldüğü bu değerli ödüle, dünyadaki pek çok havalimanını geride bırakarak erişmemiz işimizi ne denli doğru yaptığımızın da bir göstergesi. Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı yolculuk deneyimi ve hizmet anlayışıyla ilerleyen dönemde daha birçok ödüle layık görülecektir" açıklaması yaptı.

Air Transport News Genel Direktörü ve CEO'su Dr. Kostas Iatrou de; "Kazananları tebrik ederim. Bu kurumlar, havacılık sektörünün karşı karşıya kaldığı en kötü krizi atlatmayı başardılar. Bu zor zamanlarda başarıya ulaşmak artık her zamankinden daha önemli ve çok daha zor. Bu sebepten ötürü bu kurumlar üstün liderlik kabiliyetlerini şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispat etmiş oldu. iGA İstanbul Havalimanı 2020 yılında ACI'nın Havalimanı Sağlık Akreditasyonu programına katılan dünyadaki ilk havalimanı olmakla beraber 2021 yılında da havalimanları arasında liderlik örneği göstererek yeniden akredite olan ilk havalimanı oldu" ifadelerini kullandı.

(Tuncer Cengiz/İHA)

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Haber: İstanbul Havalimanı'na 'Yılın Havalimanı' ödülü - Haberler
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