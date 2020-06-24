İstanbul Havalimanı'na 'Kovid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti' protokolü
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İstanbul Havalimanı'na 'Kovid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti' protokolü

İstanbul Havalimanı, Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından yayınlanan 'Kovid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti' protokolünü imzaladı.

İstanbul Havalimanı'na 'Kovid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti' protokolü
24.06.2020 11:12 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:18
İstanbul Havalimanı, Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından yayınlanan 'Kovid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti' protokolünü imzaladı. Fransa, İtalya, Almanya, Yunanistan, İngiltere, İspanya, Belçika, Hollanda, Danimarka, Finlandiya, Avusturya, Romanya gibi ülkelerden havalimanlarının imzaladığı protokolü,Türkiye'den imzalayan ilk havalimanı oldu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında tüm şartları sağlayarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen 'Havalimanı Pandemi Sertifikası'nı almaya hak kazanan İstanbul Havalimanı, Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı'nın (EASA) belirlediği kriterlere 'Kovid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti' protokolünü de imzaladı.  Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından yayınlanan Kovid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolü, havalimanı ve havayolu işletmeleri ile havalimanı çalışanları, hizmet sağlayıcıları, mürettebatları ve yolcuları ilgilendiren bir dizi önlemlere yer veriyor.

TÜRKİYE OLARAK BİZ HAZIRIZ

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, "İstanbul Havalimanı'nda Kovid-19 sonrası ana amacımızı 'emniyetli ve hijyeni üst seviyede tutan bir seyahat ilkesi olarak belirlemiştik. Havalimanında gereken tüm önlemleri üst seviyelerde aldık ve böylece uçuşlarımıza başladık. Ancak şu bir gerçek ki; havacılık sektörü Kovid-19 kaynaklı krizi ancak birlikte hareket ederek aşabilir. Türkiye olarak hazırız. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden de Havalimanı Pandemi Sertifikasyonumuzu aldık. Bu kapsamda, EASA standartlarına rahat uyum sağlayacağız. Havacılık sektörünün içindeki hava yolu şirketlerinin, havalimanlarının ve bunlarla birlikte ülkelerin de uluslararası anlamda uçuşların yeniden eski düzenine kavuşabilmesi için birbirlerine ve yolculara güven sağlaması çok önemli. Herkesin aynı standardizasyonda önlem alması çok önemli.

EASA tarafından yayınlanan Kovid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolü bu açıdan çok kıymetli. Dış hat yolcularımız İstanbul Havalimanı'nı güvenle tercih edebilirler. Hijyen anlamında güvenli, sosyal açıdan da 'en mesafeli' havalimanı olarak; pandemi bitse bile ICAO, IATA, DSÖ gibi kuruluşların sağlık güvenliği açısından gerekli gördükleri uygulamalara devam edeceğiz. Bu bakımdan hijyenden asla ödün vermeyeceğiz. Bu yaklaşımla, Türkiye'de sadece İstanbul Havalimanı'nın imzalamış olduğu Kovid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolü'nün çok önemli bir adım olduğunu vurgulamak istiyorum." dedi.

"ÖNLEMLERİ UYGULAMA SÖZÜ VERİLMESİ BİZİ ÇOK MEMNUN ETTİ"

EASA Direktörü Patrick Ky ise şunları söyledi:   "Havacılık sektörü, doğası gereği uluslararası bir endüstridir. Kovid-19'un bu zamanlarında güvenli bir hava yolculuğu için tüm tarafların virüsün yayılmasını durdurmaya yönelik adımlar atması önem arz etmektedir. İstanbul Havalimanı'nın, Avrupa bölgesinin önemli bir aktarma merkezi olarak, protokolümüzü imzalaması ve yönergelerimizde belirtilen önlemleri uygulama sözü vermesi bizi çok memnun etmiştir" 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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