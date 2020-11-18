İstanbul hava durumu! İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu VE istanbul 5 günlük hava durumu
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İstanbul hava durumu! İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu VE istanbul 5 günlük hava durumu

18.11.2020 11:10 | Son Güncelleme: 18.11.2020 11:17
İstanbul hava durumu! İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu VE istanbul 5 günlük hava durumu

İstanbul'da etkili olan yağmur sonrası vatandaşlar İstanbul hava durumu! İstanbul'da hava nasıl olacak gibi konuları araştırdı. Peki, İstanbul hava durumu! İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte 5 günlük İstanbul hava durumu!

Sosyal hayatı yakından ilgilendiren hava durumu, İstanbulluların da merak konusu oldu. İstanbul hava durumu! İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu İşte, meteoroloji İstanbul hava durumu!

İSTANBUL HAVA DURUMU

ÇARŞAMBA 09.00 - 12.00 saatleri arasında yağmur bekleniyor. Beklenen sıcaklık 14 derece.

ÇARŞAMBA 12.00 - 15.00 saatleri arasında yağmur bekleniyor. Beklenen sıcaklık 15 derece.

ÇARŞAMBA 12.00 - 15.00 saatleri arasında yağmur bekleniyor. Beklenen sıcaklık 14 derece.

ÇARŞAMBA 12.00 - 15.00 saatleri arasında yağmur bekleniyor. Beklenen sıcaklık 13 derece.

ÇARŞAMBA 12.00 - 15.00 saatleri arasında yağmur bekleniyor. Beklenen sıcaklık 12 derece.

İstanbul hava durumu! İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu VE istanbul 5 günlük hava durumu

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul hava durumu! İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu VE istanbul 5 günlük hava durumu

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