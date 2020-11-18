İstanbul hava durumu! İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu VE istanbul 5 günlük hava durumu

İstanbul'da etkili olan yağmur sonrası vatandaşlar İstanbul hava durumu! İstanbul'da hava nasıl olacak gibi konuları araştırdı. Peki, İstanbul hava durumu! İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte 5 günlük İstanbul hava durumu!