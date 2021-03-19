İstanbul Finans Merkezi'nde yer alacak şirketler 10 yıl boyunca Kurumlar Vergisi ödemeyecek

New York ve Londra ile yarışacak İstanbul Finans Merkezi'nin kurulması için yasa teklifi hazırlandı. İFM ile İstanbul ekonominin merkezi olacak ve bu seferberliğe katılan şirketler de kazancına kazanç katacak. İFM'de yer alan şirketler 10 yıl boyunca Kurumlar Vergisi'nden yüzde 100 indirim alacak, damga ve harçlardan muaf olacak. Belli koşullarda vergi kesintisi yapılmayacak. İşte vergi ve harçlardan muaf olunmasına ilişkin şartlar.

İstanbul'un, New York, Londra gibi dünyanın sayılı finans merkezlerinden biri haline gelmesi için uzun süredir yürütülen çalışmalarda sona gelindi. İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) kurulması, işletilmesi, faaliyetleri ve burada yer alacak şirketlere tanınacak kolaylıkların yer aldığı yasa teklifine son şekli verilerek imzaya açıldı.

KURUMLAR VERGİSİNDE YÜZDE 100'LÜK İNDİRİM

İFM'de faaliyet gösterecek firmalar 10 yıl boyunca Kurumlar Vergisinden yüzde 100'lük indirim, işlemlerinde damga ve harçlardan muaf olacak, belli koşullarla vergi kesintisi yapılmayacak.

RAKİBİ NEW YORK VE LONDRA OLACAK

Teklif hazırlanırken çıta, İFM Dubai ya da Astana gibi yerler değil New York ve Londra gibi büyük finans merkezleri ile yarışacak şekilde konuldu. Kesinti ve muafiyetlerin oranları da yine buna göre belirlendi.

Teklif hazır, meclise geliyor; AK Parti'nin önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunacağı yasa teklifinde öne çıkan çarpıcı detaylar şöyle:

HEDEF KÜRESEL FİNANS MERKEZİ

Teklifte, yasanın amacı "Ülkemizin finansal rekabet gücünü uluslararası alanda artırmak, finansal yapısını geliştirmek, üretimin finansmanında verimliliği artırmak ve bu sayede İstanbul Finans Merkezi'nin önde gelen küresel finans merkezlerinden biri olmasını sağlamaktır" şeklinde anlatıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Finans Merkezi (İFM) bölgesinde altyapı dahil tüm hizmetler Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulan yönetici şirket tarafından yürütülecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI YÖNETECEK

İFM bölgesinde faaliyet göstermek isteyenler, 'katılımcı belgesi' alacak. Şirketlerin yürüttükleri işlemlerde kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili birimlerinin görev alacağı Tek Durak Büro oluşturulacak. Tek Durak Ofisi Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından sevk ve idare edilecek.

HİZMET İHRACI YAPILABİLECEK

2031'e kadar İFM bölgesinde faaliyet gösteren şirketler, finansal hizmetler kapsamında, yurtdışına finansal hizmet aracı ihracı yapabilecek.

Faaliyetler kapsamında elde edilen kazançlarının yüzde 75'i Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde, Kurumlar Vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirilecek. 2031 yılına kadar ise bu oran yüzde 100 olarak uygulanacak.

KAĞIT VE HARÇ MUAFİYETİ

Katılımcılar, işlemler ile bu hizmet ve işlemler nedeniyle lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaf tutulacak. Faaliyetler kapsamında işlemlere ilişkin düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden, bu kâğıtlarla ilgili işlemler her türlü harçtan muaf olacak.

Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşlar tarafından yurt dışında ihraç edilen her nevi tahvil ve bono ile kira sertifikalarına ödenen faiz ve kar payları üzerinden Gelir ve Kurumlar vergisi kanunlarının ilgili maddelerine göre tevkifatı yapılmayacak.

Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşlarınca dağıtılan kar paylarının veya indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze aktarılan tutarın münhasıran İFM'de faaliyetlerinden kaynaklanan kısmı üzerinden yüzde 10'luk tevkifat yapılacak.

KİRADA DAMGA VERGİSİ İSTİSNA

İFM bölgesinde yer alan taşınmazların kiralanmasına dair düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden ve işlemler her türlü harçtan muaf tutulacak.

ÜÇ ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERMEK

En az üç ülkede faaliyet gösteren katılımcıların bölgesel hazine ve finansal yönetim merkezlerinin İstanbul Finans Merkezi Bölgesi'nden yürüttükleri finansal hizmet ihracı niteliğindeki faaliyetlerine de aynı istisna ve indirimler uygulanacak.

HUKUK SEÇEBİLECEKLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı, katılımcıların tutmak zorunda oldukları defterler ile düzenleyecekleri belgelere ilişkin olarak Vergi ve Türk Ticaret kanunlarına bağlı olmadan düzenleme yapabilecek.

Katılımcılar ile yabancılar arasında ve katılımcıların kendi aralarında İFM bölgesinde yürüttükleri faaliyetler kapsamında özel hukuka tabi her işlem ve sözleşmede taraflar hukuk seçimi yapabilecek.

TECRÜBELİ ÇALIŞANA VERGİ İNDİRİMİ

İFM şirketlerin istihdam ettiği ve yurt dışında en az 5 yıl tecrübesi olan personeline yüzde 60, 10 yıl tecrübesi olan personeline de yüzde 80 gelir vergisi istisnası sağlanacak.