"İstanbul Fashion Connection", hazır giyimcinin 23 milyar dolar ihracat hedefiyle başlayacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nı (IFCO) 9-11 Şubat 2022'de düzenleyeceklerini belirterek, "Şubat ayında İstanbul'a 4 kıtadan gelecek binlerce küresel alıcının yaratacağı sinerjinin de katkısıyla 2022'de yüzde 15'lik artış ile 23 milyar Dolar ihracat hedefliyoruz." dedi.

İHKİB ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) iş birliği ile uluslararası ölçekte ilk kez düzenlenen İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın tanıtım toplantısı, İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe ve İTO Başkanı Şekib Avdagiç'in katılımıyla yapıldı.

İHKİB'in, dünyanın en önemli moda merkezlerinden biri yapmayı planladığı İstanbul'da ilk kez düzenleyeceği uluslararası organizasyon 9-11 Şubat'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde Türk hazır giyim firmalarını 4 kıtadan binlerce küresel alıcı ile buluşturacak.

Tanıtım toplantısında konuşan İHKİB Başkanı Gültepe, hazır giyim ve konfeksiyonun; katma değerli üretimi, istihdama katkısı, ihracatı ve net döviz getirisi ile Türkiye'nin stratejik sektörlerinden biri olduğunu vurguladı.

Toplam hazır giyim ihracatının yaklaşık yüzde 70'ine İHKİB üyelerinin imza attığını bildiren Gültepe, "Salgında tedarik zincirinin kırılması ve küresel markaların yakın coğrafyalardan alımı tercih etmesi nedeniyle Türkiye'nin ve hazır giyim sektörümüzün önüne büyük bir fırsat çıktı. Yoğun bir sipariş talebiyle karşı karşıyayız. Ülkemize artan ilgi sayesinde 7 yıl aradan sonra ihracatta ilk kez büyük bir sıçrama yakaladık. 11 ayda 18,4 milyar dolara ulaştık. 2014'teki 18,7 milyar dolarlık rekorumuzu bu yıl 20 milyar doların üzerine çıkararak yenileyeceğiz. Ülkemizin cari açığının kapatılmasına 18 milyar dolar katkı sunacağız." diye konuştu.

Bu yıl yakaladıkları ivmeyi aynı hızla devam ettirmek istediklerini aktaran Gültepe, şöyle devam etti:

"Şubat ayında İstanbul'a 4 kıtadan gelecek binlerce küresel alıcının yaratacağı sinerjinin de katkısıyla 2022'de yüzde 15'lik artış ile 23 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. Ham maddeye ve yeni yatırım için finansmana erişimde yaşadığımız sorunların aşılması durumunda hedefi tutturmamızın önünde bir engel göremiyorum. Orta vadede ise 33 milyar dolarlık ihracatla ülkemizi küresel ligde en üst sıralara çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz."

"İstanbul'u küresel ölçekte bir moda merkezi yapacağız"

Mustafa Gültepe, İHKİB olarak 33 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için sektörün dijitalleşmesine, sürdürülebilir, tasarım odaklı, katma değeri yüksek, markalı üretimini artırmasına rehberlik ettiklerini söyledi.

Türk moda endüstrisinin; hızı, kalitesi ve AB standartlarında kurumsal sosyal sorumluluk standartlarıyla rakiplerinden ayrıştığını belirten Gültepe, "Yıllardır çalıştığımız ortaklarımız bizi biliyor. Ancak kendimizi tüm dünyaya çok daha iyi tanıtmamız, İstanbul'un dünyanın en önemli moda merkezlerinden biri olduğu algısını iyice yerleştirmemiz gerekiyor. İHKİB'in bir markası olan Fashion Week Istanbul ile bu konuda çok önemli bir adım attık." dedi.

Hem sanal hem de fiziki ortamda gerçekleştirecekleri fuarlar ile yeni bir hamle daha yaptıklarını ifade eden Gültepe, şunları kaydetti:

"Firmalarımızı dijital platformda dünyanın dört bir yanından binlerce alıcı ile buluşturan sanal fuarımız dün başladı. Sektörün yıllardır hayalini kurduğu fiziki ortamda gerçekleştireceğimiz IFCO için de hazırlıklarımız bütün hızıyla devam ediyor. Tedarik zincirinin kırılması, lojistik ve navlun maliyetlerinin 4-5 kat artması nedeniyle özellikle Avrupalı markaların gözü Türkiye'de. Bu süreçte İstanbul'da uluslararası bir fuarın tam zamanı olduğunu düşünüyorum.

Lojistikte yaşanan krizi bu fuarla avantaja dönüştüreceğiz. 300'ü aşkın firmamızın katılımını beklediğimiz fuar için AB, Rusya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından binlerce nitelikli alıcı İstanbul'a gelecek. İstanbul Fuar Merkezi'ndeki organizasyonumuzda ihracatçılarımız yabancı alıcılar ile yeni iş birliklerine imza atarken, akıllı giysiler, teknik tekstil, sürdürülebilir üretim ve tasarım gibi konularda deneyimlerini de paylaşma imkanı bulacaklar."

Gültepe, küresel ticaretteki mevcut koşulları fırsata çevirmek, küresel markalarla yeni iş birliklerine imza atmak isteyen firmaların fuar alanında yerlerini almalarını beklediklerini söyledi.

"IFCO, Türkiye markasına dönüşüyor"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç de İstanbul Fashion Connection Hazır giyim ve Moda Fuarı'nın, Türklerin modadaki öncü geleneğinin bugüne yansıması olduğunu ifade etti.

Hazır giyim firmalarının İstanbul Fuar Merkezi salonlarında ziyaretçilerini ağırlayacağını bildiren Avdagiç, şöyle konuştu:

"Türkler, 5 bin yıllık tarihleri boyunca zarif kıyafetleri ile insanlığa ilham kaynağı oldu. Modada 21. yüzyılda ulaştığımız son aşamayı İHKİB temsil ediyor. İHKİB'in düzenlediği İstanbul Fashion Connection Hazır giyim ve Moda Fuarı, Türk moda markalarını, tasarımcılarını ve tedarikçilerini biri araya getiriyor. Onların koleksiyonlarını alıcılarla buluşturuyor. Böylece IFCO, hem dijital hem de fiziki ortamda bir Türkiye markasına dönüşüyor. Bu fuar, Türkiye'nin hazır giyim üretiminde olduğu gibi tasarımda da iddiasını ortaya koyması açısından önem taşıyor. Türk tasarımcılığı ve üretim kabiliyetini dijital ve fiziki ortamda inşa eden İHKİB takdir edilecek adımlar atıyor."

Avdagiç, Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün salgın döneminde büyümeye devam ettiğini aktararak, "Ocak-kasım döneminde hazır giyim ihracatımız, 2020'ye göre yüzde 19,3 artışla 18,4 milyar dolara yükseldi. 2019 ile karşılaştırdığımızda yüzde 12,7'lik bir artış görüyoruz. Türkiye, kalite ve tasarımdan ödün vermeden tüm dünyayı giydiriyor. Hedefimiz, hazır giyimin toplam ihracatta yüzde 9,1 olan payını daha yukarı çıkarmak olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

İhraç ürünlerinde, "Made in Turkey" ibaresi yerine "Made in Türkiye" kullanılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesinin Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatan Avdagiç, "Bugün devletimiz bu kararı almışsa bu kararın arkasında hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüzün ortaya koyduğu büyük performans var. Sektörün isimsiz kahramanlarını huzurlarınızda bir kez daha tebrik etmek istiyorum." dedi.

AA / Ergin Garip - Ekonomi Haberleri

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