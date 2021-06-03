İstanbul Ekonomi Zirvesi öncesi Mardin'de iş insanlarına yatırım çağrısı
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İstanbul Ekonomi Zirvesi öncesi Mardin'de iş insanlarına yatırım çağrısı

İstanbul Ekonomi Zirvesi öncesi Mardin'de iş insanlarına yatırım çağrısı
Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Haberler | Güncel

BU yıl 'Yeşil Ekonomi' temasıyla düzenlenecek 5'inci İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin basın toplantısı Mardin'de yapıldı.

BU yıl  'Yeşil Ekonomi' temasıyla düzenlenecek 5'inci İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin basın toplantısı Mardin'de yapıldı. 10 Aralık 2021'de İstanbul Çırağan Sarayı'nda yapılacak toplantı öncesi, İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, beraberindeki İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, zirvenin yönetim kurulu üyeleri ve 50 iş insanıyla birlikte Mardin'e geldi. 

Zirveye ilişkin Mardin Valisi ve Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Kürşad Tüzmen, iş insanlarına bölgeye yatırım için çağrısında bulundu. Tüzmen, "Siz değerli iş insanlarının katkılarıyla bu bölgede tekrar bir yatırım heyecanını canlandırabiliriz diye düşünüyorum. Mardin tarımda çok büyük çalışmaların yapıldığı bir yer. GAP bölgesinin en önemli noktalarındandır. Tarımın dışında Mardin, ticaretin anavatanı sayılır. Buraya sadece bizim iş insanlarımızı değil, dünyanın da iş insanlarını buraya getirmemiz lazım. Geçmişte bunu yaptığımız dönemler oldu. Bugün nasıl Mardin'de bu toplantıyı gerçekleştiriyorsak, eskiden yaptığımız gibi 3 ayaklı bir çalışma yapabiliriz. Buradaki canlılık artacak. Buna inanıyoruz. Zor bir dönemden geçtik ülke olarak. Daha tam bitmedi ama bu salgının etkilerini en aza indirmeye çalıştık. Sizler gibi değerli iş insanlarıyla, sayın valimin çalışmaları ve Mardinlilerin, Mardin'e gönül verenlerin destekleriyle güzel şeyler yapacağız" dedi.

Toplantıda Vali Demirtaş, Türkiye'nin önemli iş insanlarını Mardin'den ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Sizlerin değerli katkılarıyla Mardin'i çok daha ileri bir noktaya taşıyacağımızdan en ufak bir şüphem yoktur" diye konuştu.

İstanbul Ekonomi Zirvesi öncesi Mardin'de iş insanlarına yatırım çağrısı
İstanbul Ekonomi Zirvesi öncesi Mardin'de iş insanlarına yatırım çağrısı
İstanbul Ekonomi Zirvesi öncesi Mardin'de iş insanlarına yatırım çağrısı
İstanbul Ekonomi Zirvesi öncesi Mardin'de iş insanlarına yatırım çağrısı
İstanbul Ekonomi Zirvesi öncesi Mardin'de iş insanlarına yatırım çağrısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya

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