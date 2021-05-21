İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Nilay Yeşiltepe hayatını kaybetti
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İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Nilay Yeşiltepe hayatını kaybetti

İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Nilay Yeşiltepe hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani - Haberler | Kültür Sanat

İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı, Uluslararası İstanbul Bale Yarışması kurucusu Nilay Yeşiltepe yaşamını yitirdi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı, Uluslararası İstanbul Bale Yarışması kurucusu Nilay Yeşiltepe yaşamını yitirdi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden yapılan açıklamaya göre Yeşiltepe, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayata gözlerini yumdu.

Yeşiltepe, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Devlet Konservatuvarı, Bale Anasanat Dalı Bölümünden mezun olduktan sonra profesyonel kariyerine İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde dansçı olarak başladı.

İstanbul, Paris ve Avrupa ülkelerinin tanınan sahnelerinde yer bulan Yeşiltepe, "Kuğu Gölü", "Giselle", "Uyuyan Güzel", "Don Kişot", "Copplia", "La Fille mal Gardee", "1001 Gece", "Paquita", "Les Sylphides", "La Bayadere", "Şehrazad" ve "Mavi Tuna" gibi eserlerde de dans etti.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde yıldız dansçı eğitmeni, sahnelenen eserlerin sorumlu eğitmeni, Dış ve Halkla İlişkiler Koordinatörü, sonrasında da İstanbul Devlet Opera ve Balesi müdür özel danışmanı olarak görev alan Yeşiltepe, Yeşiltepe 2008'de "Uluslararası İstanbul Bale Yarışması"nın kurucusu oldu.

Çeşitli jürilerde de yer alan Yeşiltepe, İstanbul Uluslararası Bale Yarışması ve Festivali'nin Sanat Yönetmeni sıfatıyla Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesindeki görevine devam ediyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

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