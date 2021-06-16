İstanbul'daki organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'daki organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı

İstanbul'daki organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

İstanbul'da, organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde Kovid-19 aşı uygulamasına başlandı.

İstanbul'da, organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde Kovid-19 aşı uygulamasına başlandı.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci, yeni yaş ve meslek gruplarının sisteme tanımlanmasıyla devam ediyor.

Bu kapsamda, organize sanayi bölgelerinde çalışanlar da mobil ekipler aracılığıyla yerinde aşılanıyor.

Bağcılar'daki mobil ekiplerce, Matbaacılar Sanayi Sitesi'nde bulunan matbaa ve kağıt firması çalışanlarının aşılanmasına başlandı.

Bağcılar İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hülya Zengin Tiryaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sigortası bulunan bütün vatandaşlara aşı hakkı doğduğu için, sanayi bölgelerinde daha etkin aşılama yapmak amacıyla Bağcılar Matbaacılar Sitesi ve İSTOÇ'ta iki aşı noktası oluşturduklarını aktardı.

Dr. Tiryaki, "Amacımız aşı hakkı olanların ayağına aşıyı ulaştırıp bir an önce toplumumuzun Kovid-19 salgınından kurtulmasını sağlamak. Hepsinin aşısı bitinceye kadar biz buradayız." dedi.

Aşıya yoğun bir ilgi olduğuna dikkati çeken Tiryaki, aşılamanın gün boyu devam edeceği bilgisini verdi.

"Tüm firma sahipleri son derece duyarlı"

Matbaacılar Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Rıza Çavuşoğlu, dün Bağcılar İlçe Sağlık Müdürü Tiryaki ile yaptıkları görüşme neticesinde sitelerinde Kovid-19 aşısı yaptırma kararı aldıklarını ve bunu süratle hayata geçirdiklerini anlattı.

Sitede, 266 firma ve 2 bin civarında çalışan olduğunu belirten Çavuşoğlu, işçileri sosyal mesafe kuralları çerçevesinde ve kontrollü olarak aşılama yerine aldıklarını ifade etti.

Buranın matbaacılar ve kağıt firmalarından oluşan bir işletme kooperatifi olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Dolayısıyla firma üretimi açısından baktığımızda, burada gerçekleştirdiğimiz bu işlem, iş gücü ve zaman kaybını da engelliyor. Tahminime göre 1500 kişi aşı olacak. Zannediyorum ki minimum, günde 200 civarında aşılama yapılacak. Tüm firma sahipleri son derece duyarlı. SMS'lerle bilgilendirdiğimiz ve aradığımızda herkes hemen personelini gönderdi." değerlendirmesinde bulundu.

İlk doz aşısını olan işçi İbrahim Çetin, bu uygulamanın kendileri için güzel olduğunu belirterek, "Daha rahat çalışacağız. Aşı olmayı bekliyorduk. Şimdi daha rahatız." dedi.

Matbaacı Güler Güzel de herkese aşı olmasını tavsiye ederek, "Yaş sınırının kalkması ve çalışanların aşı olması beni mutlu etti. Herkes yoğun talep gösteriyor. Sıra alıp, gitmeyenler için de çok üzülüyorum. Eğer sıra alıp gitmiyorlarsa başkalarının haklarını yiyorlar. Onların da gitmelerini isterim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

İstanbul'da uçuşlara 'olumsuz hava' engeli
İstanbul'da uçuşlara 'olumsuz hava' engeli
Vali Yerlikaya'dan rekor aşı açıklaması
Vali Yerlikaya'dan rekor aşı açıklaması
Bakan Kurum, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından konuştu: (1)
Bakan Kurum, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından konuştu: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sedat Peker Bülent Turan Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Enis Arıkan Hande Erçel
Spor Ali Koç Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul'daki organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 13:53:54. #1.16#

title