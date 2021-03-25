İstanbul'da ticari araçlar için cam filmi yasaklandı
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İstanbul'da ticari araçlar için cam filmi yasaklandı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde, yolcu taşımacılığı yapan araçların camlarının renksiz olması ve cam filmi kullanılmaması teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Yenikapı Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) toplantısında birçok gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı. 6 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen UKOME toplantısında alınan taksi ve taksi dolmuşlarda en az 2 şoför çalıştırılma zorunluluğu kararı revize edilerek, pandemi süresince kaldırıldı.

CAM FİLMİ KARARI

Gündemin bir diğer maddesi ise ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan taşıtların camlarının renksiz olması ve renkli cam filmi kullanılmaması teklifi oldu. Teklif, yapılan müzakerelerin ardından oy birliğiyle kabul edildi. Karara göre, ticari tüm araçlar içi görünecek şekilde cam filmsiz olacak.

ALT KOMİSYONA GİDEN KONULAR

Toplantıda ayrıca havalimanlarında çalışacak taksi listesinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından belirlenmesi ile ilgili teklifle, şehir içi ve havalimanları arasında karşılıklı yapılan taksi taşımacılığındaki yolcu kısıtlamaları teklifleri alt komisyonda görüşülmek üzere oy birliğiyle kabul edildi.

İstanbul'da ticari araçlar için cam filmi yasaklandı

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Haber Yorumları (1)
HEPSİNİ SÖKÜN GİTSİN: SONUNDA YA BÖYLE ŞAÇMA BİR ŞEY OLAMAZDI. . TAKSİYE EL ATICAKSIN FİLMDEN İÇİNDE YOLCU VAR MI GÖZÜKMÜYOR.
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