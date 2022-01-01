Taksimetreler güncellendi! İstanbul'da şoförler zamlı tarifeyle marşa basmak için hazır, işte yeni ücretler
İstanbul'da taksi açılış ücreti 5.55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14.50 liradan 20 liraya yükseltildi. Taksi şoförleri, yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için belirlenen noktalarda kuyruk oluşturdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin aralık ayı olağanüstü toplantısından taksi ücretlerine zam kararı çıktı.
İNDİ-BİNDİ 20 LİRA
Taksilerde açılış ücreti 5.55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14.50 liradan 20 liraya, kilometre başına 0.34 liradan 0.45 liraya, bekleme ücreti 0.53 liradan 0.80 liraya yükseltildi.
ŞOFÖRLER KUYRUK OLUŞTURDU
Taksi şoförleri taksimetrelerini güncellemek için Bağcılar'daki belirlenen noktaya geldi. Taksimetre güncellemesi için sabah saatlerinde gelenler kuyruk oluşturdu.
Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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