Taksimetreler güncellendi! İstanbul'da şoförler zamlı tarifeyle marşa basmak için hazır, işte yeni ücretler - Haberler Ekonomi
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Taksimetreler güncellendi! İstanbul'da şoförler zamlı tarifeyle marşa basmak için hazır, işte yeni ücretler

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İstanbul'da taksi açılış ücreti 5.55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14.50 liradan 20 liraya yükseltildi. Taksi şoförleri, yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için belirlenen noktalarda kuyruk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin aralık ayı olağanüstü toplantısından taksi ücretlerine zam kararı çıktı.

İNDİ-BİNDİ 20 LİRA

Taksilerde açılış ücreti 5.55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14.50 liradan 20 liraya, kilometre başına 0.34 liradan 0.45 liraya, bekleme ücreti 0.53 liradan 0.80 liraya yükseltildi.

Taksimetreler güncellendi! İstanbul'da şoförler zamlı tarifeyle marşa basmak için hazır, işte yeni ücretler

ŞOFÖRLER KUYRUK OLUŞTURDU

Taksi şoförleri taksimetrelerini güncellemek için Bağcılar'daki belirlenen noktaya geldi. Taksimetre güncellemesi için sabah saatlerinde gelenler kuyruk oluşturdu.

Taksimetreler güncellendi! İstanbul'da şoförler zamlı tarifeyle marşa basmak için hazır, işte yeni ücretler

Taksimetreler güncellendi! İstanbul'da şoförler zamlı tarifeyle marşa basmak için hazır, işte yeni ücretler

Taksimetreler güncellendi! İstanbul'da şoförler zamlı tarifeyle marşa basmak için hazır, işte yeni ücretler

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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