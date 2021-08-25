İstanbul'da kira artışının en yüksek olduğu mahalle Rumeli Hisarı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da kira artışının en yüksek olduğu mahalle Rumeli Hisarı oldu

İstanbul'da kira artışının en yüksek olduğu mahalle Rumeli Hisarı oldu
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

İstanbul'da son 1 yıl içerisinde konut kategorisinde kira artışının ortalama metrekare fiyatında en yüksek olduğu mahalle yüzde 290 ile Sarıyer'in Rumeli Hisarı semti oldu.

İstanbul'da son 1 yıl içerisinde konut kategorisinde kira artışının ortalama metrekare fiyatında en yüksek olduğu mahalle yüzde 290 ile Sarıyer'in Rumeli Hisarı semti oldu.

Hepsiemlak, İstanbul'da son 1 yıl içerisinde kira fiyatlarının yüzde 50'nin üzerinde artış gösterdiği 50 mahalleyi açıkladı.

Endeksten elde edilen verilere göre son 1 yıl içerisinde kiralık konut kategorisinde ortalama metrekare fiyatındaki en yüksek artış yüzde 290 ile Sarıyer'in Rumeli Hisarı semtinde gözlemlendi. Rumeli Hisarı'nı yüzde 238 ile Beşiktaş'ın Vişnezade semti, yüzde 218 ile Sarıyer'in Reşitpaşa semti, yüzde 171 ile Beşiktaş'ın Gayrettepe semti ve yüzde 150 ile Kadıköy'ün Fikirtepe semti takip etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiemlak Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, İstanbul'un öne çıkan semtlerindeki kiralık konut fiyat artışını şu ifadelerle değerlendirdi:

"Yaklaşık 1,5 yıldır kiralık ev fiyatlarında belli başlı bölgelerde çok hızlı artışlar yaşadık. Her zaman söylediğimiz gibi bunun ana sebebi aslında pandemi sürecinde evlere kapanmamız oldu. İhtiyaçlarımızı net bir şekilde analiz ettik ve yeni hayatımıza daha uygun yaşam alanı bulmaya yöneldik. Kimimiz şehir değiştirdi, kimimiz semt. Pandemi başlarında bu hareket daha fazlaydı ve git gide normal seyrine döndü. Piyasadaki hareketlenme de kiralık fiyatlarda yüksek artışlara neden oldu. En fazla artış olan semtleri incelediğimizde de aslında şaşırtıcı sonuçlarla karşılaşmadık. İstanbulluların denize, doğaya daha yakın olmak istediği için özellikle bu dönemde tercih ettiği Rumeli Hisarı, Vişnezade, Reşitpaşa gibi semtlerde fiyatlar yüzde 218 ile 290 arasında yükseldi bir senede. Özellikle bu bölgelerdeki yüksek artışın başka bir sebebi de aslında eski kemikleşmiş bu semtlerimizde arzın çok yüksek olmaması oldu. İstanbul'un en gözde semtleri diyebileceğimiz bu bölgelere talep her zaman olacaktır ancak elbette bu hızda devam etmesini beklemiyoruz. Tüm bu semtlerimiz dışında ilk 50'lik listeye baktığımızda ise İstanbul'un merkezi ve nispeten ulaşımı kolay semtleri her zaman kiralık konutta fiyat artışıyla dikkat çekmeye devam ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

Okulların açılmasına kısa süre kala öğrenci evlerinin yoğun olduğu Fatih'te kiralar uçtu
Okulların açılmasına kısa süre kala öğrenci evlerinin yoğun olduğu Fatih'te kiralar uçtu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Mustafa Varank İbrahim Aydemir Eşref Gani Ahmedzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Aleyna Tilki Mesut Akusta Fahriye Evcen
Spor Mert Günok Rıza Çalımbay Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İstanbul'da kira artışının en yüksek olduğu mahalle Rumeli Hisarı oldu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 13:34:08. #1.16#

title