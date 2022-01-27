İstanbul'da karlı yolda dehşet anları

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Kağıthane'de dik bir yokuştan otomobille inen hamile kadın sürücü, park halindeki 7 araca çarparak durabildi. Dehşet anları kameralara yansırken, araçtaki kadın ve kardeşi yaralı olarak kurtuldu. Aynı sokakta 3 saat önce yaşanan başka kazada ise sürücünün korna çalarak uyardığı vatandaşlar saniyelerle kurtuldu.

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