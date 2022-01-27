İstanbul'da karlı yolda dehşet anları - Haberler
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İstanbul'da karlı yolda dehşet anları

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Kağıthane'de dik bir yokuştan otomobille inen hamile kadın sürücü, park halindeki 7 araca çarparak durabildi.

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Kağıthane'de dik bir yokuştan otomobille inen hamile kadın sürücü, park halindeki 7 araca çarparak durabildi. Dehşet anları kameralara yansırken, araçtaki kadın ve kardeşi yaralı olarak kurtuldu. Aynı sokakta 3 saat önce yaşanan başka kazada ise sürücünün korna çalarak uyardığı vatandaşlar saniyelerle kurtuldu.

İstanbul'da karlı yolda dehşet anları

İstanbul'da karlı yolda dehşet anları

İstanbul'da karlı yolda dehşet anları

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Kağıthane, Güncel, Haber

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