İstanbul'da karlı yolda dehşet anları
İhlas Haber Ajansı - Güncel
Kağıthane'de dik bir yokuştan otomobille inen hamile kadın sürücü, park halindeki 7 araca çarparak durabildi.
KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Kağıthane'de dik bir yokuştan otomobille inen hamile kadın sürücü, park halindeki 7 araca çarparak durabildi. Dehşet anları kameralara yansırken, araçtaki kadın ve kardeşi yaralı olarak kurtuldu. Aynı sokakta 3 saat önce yaşanan başka kazada ise sürücünün korna çalarak uyardığı vatandaşlar saniyelerle kurtuldu.