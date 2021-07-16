İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 25 zam! Normal ekmek yarından itibaren 1.25 TL'ye satılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 25 zam! Normal ekmek yarından itibaren 1.25 TL'ye satılacak

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Ekonomi

2020 Eylül'de yüzde 33 zamlanarak 1 TL'ye çıkan Halk Ekmek, yüzde 25 daha zamlandı. Normal ekmek yarından itibaren 1 TL değil 1.25 TL'ye satılacak. Yüzde 25'lik zamma Eylül 2020'deki gibi enerji ve un fiyatlarındaki artış gerekçe gösterildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek'e yüzde 25 oranında zam yaptı. Normal ekmek yarından itibaren 1 TL değil 1.25 TL'ye satılacak. Halk Ekmek ürünlerine bir önceki zam Eylül 2020'de yapılmış, fiyatlar yüzde 33 artmıştı.

ÖZGEN NAMA: BU ZAM KAÇINILMAZDI

İBB Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Artan un ve enerji maliyetleri karşısında bu zam kaçınılmazdı. Bu yıl kuraklıktan dolayı buğday rekoltesinde ciddi bir düşüş var. Kurdaki artışlarla birlikte ithalat maliyeti de yükselecek. Elektrik ve doğalgazdaki artışlar, işçilik maliyetleri ve ağır vergi yükleri zorlayınca fiyatlarda düzenleme yapmak zorunda kaldık" diye konuştu.

İşte yeni fiyat listesi:

İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 25 zam! Normal ekmek yarından itibaren 1.25 TL'ye satılacak

YÜZDE 33'LÜK ZAMMA DA MALİYET GEREKÇE GÖSTERİLMİŞTİ

Eylül 2020'de yapılan yüzde 33'lük artışa da un ve diğer maliyet giderleri gerekçe gösterilmişti. Konuyla ilgili İBB'den yapılan açıklamada "Ekmek maliyetindeki diğer önemli girdiler olan dağıtım, işçilik ve enerji maliyetlerine gelen zam nedeniyle fiyat artışı zorunlu hale geldi. Son 32 ayda elektriğe yüzde 133, doğalgaza yüzde 91, işçi ücretlerinde de yüzde 50 artış meydana geldi. İstanbullulara sağlıklı ve ucuz ekmeği sürekli sunabilmek için fiyat düzenlemesi yapmak kaçınılmaz hale geldi" ifadelerine yer verilmişti.

FIRINCILAR DA ZAM TEKLİFİNE HAZIRLANIYOR

Öte yandan İstanbul'daki fırıncılar da ağustosun ikinci perşembesi İTO Meclis Komisyonu'nda ekmeğin fiyatına zam talep edeceklerini açıkladı. İTO 12 No'lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, ağustos ayının ikinci perşembesi toplanacak İTO Meclis Komisyonu'na İstanbul'da şu an 220 gramı 2 TL'den satılan ekmeğin 2.5 TL olmasını teklif edeceklerini söyledi.

İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 25 zam! Normal ekmek yarından itibaren 1.25 TL'ye satılacak
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Haber Yorumları (9)
AHMET ÖRNEK : tek sıkıntı şu halk ekmeği heryere kurun arkadaş normalde fırınca 2 lira onada zam gelecek arada normalle halk ekmek arasında 1 lira fak var muazzam bir fark halk ekmeğin zamlı hali 1.25 tl vallahi o fiyata su kalmadı neredeyse
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ARDA YILDIZ: bu zammı savunan dallamalar. akp yi suçlayanlar. akp gibi olmicaz diyen kendileriydi. onun gibi olduktan sonra size ne gerek var. o zaman akp ye boşuna kızmayalım.
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
ENES KOCATURK: Bursada ekmek 1.75 alinur beye saygılar
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Varank Mustafa Destici
Magazin Gülşen Seda Sayan Hakan Sabancı Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Mustafa Er Mehmet Topal Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 25 zam! Normal ekmek yarından itibaren 1.25 TL'ye satılacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 17:36:27. #1.15#

title