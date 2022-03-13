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İstanbul'da halaylı 'kar' kutlaması

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İstanbul'da halaylı 'kar' kutlaması

İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla birlikte Esenler'de onlarca vatandaş halay çekerek karın tadını çıkardı.

ESENLER, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla birlikte Esenler'de onlarca vatandaş halay çekerek karın tadını çıkardı.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kiminin çilesi, kiminin ise eğlencesi haline geldi. Kar yağışıyla birlikte trafikte olan sürücüler zaman zaman zor anlar yaşarken, evlerinde bulunan vatandaşlar ise sokağa çıkarak kartopu oynadı. Esenler'de sokağa çıkan onlar vatandaş ise halay çekerek kar yağışını ilginç bir şekilde kutlaması dikkat çekti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul, Esenler, kar, Yerel, Haberler

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