İstanbul'da Formula 1 heyecanı yaşanacak! Bugün yapılacak yarışı tam 2 milyar kişi izleyecek
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İstanbul'da Formula 1 heyecanı yaşanacak! Bugün yapılacak yarışı tam 2 milyar kişi izleyecek

15.11.2020 10:14 | Son Güncelleme: 15.11.2020 10:35

Formula 1'de büyük bir heyecana sahne olacak İstanbul Grand Prix'si bugün gerçekleştirilecek. Saat 13.10'da başlayacak dev yarışı tam 2 milyar kişinin izlemesi bekleniyor.

Formula 1'de sezonun 14. yarışı İstanbul Grand Prix'si bugün saat 13.10'da yapılacak. S Sport'tan naklen yayınlanacak yarışı yaklaşık 2 milyar insana ulaşacak. Dev mücadelede Lance Stroll kariyerinde ilk kez pole pozisyonunda başlayacak. Şampiyonluk adayı Lewis Hamilton ise 6. basamakta olacak.

İstanbul'da Formula 1 heyecanı yaşanacak! Bugün yapılacak yarışı tam 2 milyar kişi izleyecek

"TALEP EDİLEN BİR ÜLKE OLDUK"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Formula 1'in İstanbul'da düzenlenmesi hakkında konuştu. Kasapoğlu, "Formula 1, İstanbul için yarım kalmış hikayenin yeniden başlaması. Ülkemiz her zaman olduğu gibi bu organizasyona da en güzel şekilde hazır. İki milyar insanın gözü kulağı, İstanbul'da olacak. Talep eden değil, talep edilen bir ülke olduk" yorumunu yaptı.

İstanbul'da Formula 1 heyecanı yaşanacak! Bugün yapılacak yarışı tam 2 milyar kişi izleyecek

SIRALAMA TURLARI NEFES KESTİ

9 yıl aradan sonra İstanbul'a gelen Formula 1'de sezonun 14. yarışının sıralama turları dün ıslak pistte yapıldı. 3. antrenman seansıyla başlayan pilotlar, ıslak ve kaygan pistte hız yapmak ve araçları kontrol etmekte epey zorlandı.

2. ve 3. seanslarda yağmurun olmadığı günün finali ise yılın sürprizine sahne oldu. Racing Point pilotu Lance Stroll ilk sırayı almayı başardı. İkinci sırada Red Bull pilotu Verstappen yer alırken, yarışa 3. sırada yine Racing Point'ten Perez başlayacak.

İstanbul'da Formula 1 heyecanı yaşanacak! Bugün yapılacak yarışı tam 2 milyar kişi izleyecek

YARIŞA İLK 10 SIRADA BAŞLAYACAK PİLOTLAR

1- Stroll

2-Verstappen

3-Perez

4-Albon

5-Ricciardo

6-Hamilton

7-Ocon

8-Raikkonen

9-Bottas

10-Giovinazzi

İstanbul'da Formula 1 heyecanı yaşanacak! Bugün yapılacak yarışı tam 2 milyar kişi izleyecek

"BUNU BEKLEMİYORDUM"

Lance Stroll, sıralama turlarının ardından yaptığı açıklamada şaşkınlığını ve mutluluğunu paylaştı. Racing Pilot'un Kanadalı pilotu, "Ne söyleyeceğimi bilmiyorum, şoke olmuş durumdayım, bunu beklemiyordum aslında. Şu anda çok iyi hissediyorum kendimi" dedi.

22 yaşındaki Lance Stroll, bu anı hep hayal ettiğini söyleyerek, "Yağmur lastiğine geçtikten sonra iyi bir duruma geldik, otomobil yola yapışmış oldu. Benim için çok özel bir an, kariyerimin en önemli anlarından biri" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da Formula 1 heyecanı yaşanacak! Bugün yapılacak yarışı tam 2 milyar kişi izleyecek
İstanbul'da Formula 1 heyecanı yaşanacak! Bugün yapılacak yarışı tam 2 milyar kişi izleyecek
Haber Yorumları (1)
HARUN: izleyecekleri bile saymışlar vay keratalar
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