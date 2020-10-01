İstanbul'da etkili olan dolu yağışı sonrası 1.000 yerli göçük ustası iş başında

Geçtiğimiz gün İstanbul'da etkili olan dolu yağışı, araçlara hasara neden oldu. Toplamda 30 bin araçta hasar oluştuğu tahmin edilirken, araç başına 5 bin lira maliyetle 150 milyon liralık hasar kaydı bekleniyor. Türkiye'nin yetiştirdiği 1.000'e yakın göçük ustası sanayilerde yoğun talebi karşılamaya çalışıyor.

Önceki gün İstanbul'da meydana gelen dolu yağışı araçlarda hasara yol açtı. 10 bin kaskolu, 20 bin kaskosuz aracın hasar gördüğü tahmin ediliyor ve 150 milyon liralık hasar kaydı bekleniyor.

Geçtiğimiz yıllarda da dolu yağışı araç sahipleri açısından kayba neden olmuştu. Bu süreçte oto bakım sektörü şiddetli yağışlara hazırlandı. 2017 yılında İstanbul'da yaşanan dolu yağışının ardından göçük ustalarının yurt dışından geldiğini hatırlatan sektör temsilcileri, "O günden bu yana 1.000'e yakın yerli göçük ustası yetiştirdik. Onlar talebi karşılıyor, hatta biz yurt dışına gönderiyoruz" dedi.

"150 MİLYON LİRALIK HASAR KAYDI BEKLİYORUZ"

Tüm Oto Servisleri Federasyonu (TOSEF) Başkanı Ünal Ünaldı, İstanbul'daki doludan çok fazla aracın etkilendiğini dile getirerek, "Şu an hasar gören kaskolu araç sayısının 10 binleri bulacağını tahmin ediyoruz. Şimdiye kadar 500 araç kabul ettik. 20 bin de kaskosuz araç bekliyoruz. İstanbul için kaskolu araç oranı yüzde 33 seviyesinde. Araç başına 5 bin liralık hasar olduğunu hesaplarsak 50 milyon lirası kasko kapsamında, 100 milyon lirası da kaskosuz kapsamda olmak üzere toplam 150 milyon liralık hasar kaydı bekliyoruz" dedi.

DOLUYA ÖZEL POLİÇE

Kaskonun hasar ödemelerinin tamamını karşıladığını söyleyen Ünaldı, şunları anlattı: "Bir yıl boyunca kaza yapmazsanız poliçe yenilenirken yüzde 30 - 70 arası hasarsızlık indirimi veriliyor. 2017 yılındaki dolu yağışından sonra talep edildi, sigorta şirketleri de hasarsızlık indirimini ayrı tuttular."

Boyasız göçük düzeltme yöntemiyle birlikte arabanın değerinin de düşmediğini belirten Ünaldı, "Ortalama bir araç için bunun maliyeti 5 bin lira. Kasko yaptırmayan müşteriler için yalnızca dolu hasarını poliçe olarak satan sigorta şirketleri de bulunuyor" dedi.

"1.000'E YAKIN GÖÇÜK USTASI YETİŞTİRDİK"

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Genel Başkanı Serkan Bakırtaş ise "2017'de İstanbul'daki dolu yağışının ardından yurt dışından göçük ustaları gelmişti. Biz de o tarihten itibaren 1.000'e yakın yerli göçük ustası yetiştirdik. Onlar talebi karşılıyor. Hatta biz yurt dışında dolu olan yerlere ustaları ekipleriyle birlikte gönderiyoruz" diye konuştu.

"KASKOLU ARAÇ SAYISI ARTMALI"

Kaskolu araç sayısının artması gerektiğine dikkat çeken Sigorta Acenteleri Derneği (SAB) Başkanı Reşit Çakas ise, "Poliçelerde doğal afetlere yönelik teminat var. Artık kaskoyu araç sahipleri gider kalemi olarak ele almalı" dedi.

TOBFED Genel Başkan Yardımcısı Engin Atakan da, Üsküdar, Çengelköy, Kadıköy, Ataşehir bölgelerinde araç hasarlarının yoğun olduğunu belirtti. (Milliyet)