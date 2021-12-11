İstanbul'da ekmeğe yine zam yaptılar... 3,5 lira oldu

İstanbul Fırıncılar Odası'nın İstanbul'da ekmek fiyatlarının 2 TL'den 2.5 TL'ye çıkmasını öngören ağustos ayındaki zam talebi, İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO) 10 Kasım'da kabul edildi. Kararın üzerinden 1 ay bile geçmemesine rağmen birçok fırın ekmeğe zam yaptı. Geçtiğimiz hafta gramajı 210'a düşürülüp 3 liraya satılan ekmek, yeni bir zamla 3.5 TL'den satılmaya başlandı. Ekmeğin 3.5 liradan satıldığı ilçeler arasında Kadıköy ve Ataşehir de bulunuyor. Fırıncılar ise ekmeğe artan girdi maliyetlerinden dolayı zam yaptıklarını belirtti.