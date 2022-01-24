İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı - Haberler
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İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı

AA / Kübra Kara - Haberler | Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü askıya alındığını duyurdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü askıya alındığını duyurdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gemi Trafik ve Kılavuzluk Hizmetleri Dairesi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle gemi geçişleri saat 8.30'dan itibaren çift yönlü olarak askıya alındı.

AA / Kübra Kara - Son Dakika Haberleri

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı, Gemi, Güncel, Haber

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