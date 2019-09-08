İstanbul -bakan soylu: istanbul ve ankara için kayyım söz konusu değildir

08.09.2019 12:15

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, " İstanbul ve Ankara için kayyım söz konusu değildir" dedi.Bakan Soylu, CNN Türk'te yayınlanan Hakan Çelik'in sunduğu programa konuk oldu."İstanbul'a Kayyım atanacak mı? Hatta Ankara için böyle bir durum mu var? Pejmürde etmek cümlesi ile neyi kast ettiniz?" sorusu üzerineBakan Soylu şunları söyledi:

"AMA İLK ÖNCE İŞİNİZİ YAPACAKSINIZ"

"İstanbul Haziran ayında bir karar verdi. Bu karar İstanbul'da bir belediye başkanının seçilme kararıdır. Bu karar hem demokratik hem de hukuki bir karardır. Bir belediye seçilirken yerel yönetimin bana vereceği hizmeti koordine ederek yerine getir diyerek seçilir. Ben bir şeyi söylemek isterim ben kendim yetiştiremiyorum bir çok geceyi uykusuz geçirdiğimi de bilirler. Bu belediyeler önemli yerlerdir. Türkiye'nin politikalarına hevesli olabilirsiniz. Hepimiz buralara uzaydan gelmedik bu milletin içerisinden geldik. Ama ilk önce işinizi yapacaksınız. Biz burada bu belediyelerin Diyarbakır, Mardin ve Van belediyelerinin terörle irtibatlarından dolayı alındığınız ifade ettim"

"BİZ ORADA TERÖRE KARŞI BİR MÜCADELE ORTAYA KOYUYORUZ"

"Buradan kalkıp İstanbul seçmenin meşruiyetini alıp oraya götürmek, ben de İstanbul seçmeniyim. Gidip oraya 16 milyonun size selamını getirdim. Ben selam göndermedim en azından kendimden sorumluyum hanımla da konuştum sabah o da selam göndermemiş. Bu konular bir belediye başkanının yapması gereken işlerin çok üstündedir. Bunu ben değerlendirmem ama bunu İstanbul seçmeni değerlendirir. Biz orada teröre karşı bir mücadele ortaya koyuyoruz. Buna destek veren bir kişiyi ben uyarırım bu benim hakkım bu işin bu boyutunun nasıl yönetebileceğini ortaya koyma hakkı da bize ait olsun. Biz zati terör örgütünün görevlendirdiği insanlara moral verenlere de birkaç söz söyleme hakkımız olsun. Diyarbakır barosu dene bir baro var PKK ne zaman düdük çalsa hemen açıklama yapar. İstanbul seçmenine söylüyorum ne olursunuz biraz empati kuralım yarım saat oğlunuz kızınız geç gelse kıyameti koparırsınız. Bu anneler orada bunları biraz anlayın"

"CHP'LİLERİN HİÇ Mİ VİCDANI SIZLAMADI?"

"2019'da 165 kişiyi dağdan indirdik. Kayyım yanlışsa biz yanlışımızı kabul ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını veriyorsunuz. Gazi Mustafa Kemal neden gazi oldu? İstanbul'dan indirilmesi de yalan. Kendi arkadaşları tarafından götürüldüğünü söylendi. Atatürk'le orada neyi kapatmaya çalışıyorsunuz? Neyi temizlemeye çalışıyorsunuz bu fotoğrafı vererek CHP'lilerin hiç mi vicdanı sızlamadı? Bu kadar değerlerin alt üst olduğu bir süreci biz nasıl değerlendirelim yani. Burada 40 yıldır Türkiye bu meseleyi yaşıyor. Türkiye'deki PKK'lı terörist sayısı 600'ün altına düştü. Ne İstanbul ne de Ankara çok net bir şey söylemek isterim herkesin bir yetki çerçevesi vardır. Açıklayacağım bu… Bana bu soruyu soran da Fox TV muhabiri. Ben de bir iki soruya cevap verdim bunu da Pazar günü yanıtlarım dedim. Belediye başkanı kendi kuralları yasaları var"

"Kayyım SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

"Ankara İstanbul veya bir başka yere kayyım atanabilmesi için bir terörle ilişkilerinin ortaya çıkması lazım. İstanbul ve Ankara için kayyım söz konusu değildir. Bunu şunun için çarpıtıyorlar; Diyarbakır, Van ve Mardin'i kurtarabilmek için bunu söylüyorlar.

Pejmürde ifadesini de bütün bunlar için kullandım siz kendi işinizin dışında, çok açık söylüyorum bir tarafta orada terörden alınmış belediyelere destek olabilmek ve diğer tarafta kendi işinizin dışında bir takım meselelere girerseniz biz de üstümüze düşeni yerine getiririz. Türkiye'deki tüm belediye başkanları benim görev alanlarımın içindedir. Bu kadar açık ve net"

Kaynak: DHA