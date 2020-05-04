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İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı

İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
04.05.2020 23:55 | Son Güncelleme: 04.05.2020 23:58

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, 30 Mart'tan bu yana uygulanan İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışları sınırlandırılmıştı. Söz konusu genelge ile 30 Mart 2020 tarihinden itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde kayıtlı ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre kısıtlamaya gidilmişti.

İçişleri Bakanlığınca Ankara, İstanbul ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışlarına getirilen sınırlamanın kaldırılmasına ilişkin valiliklere yeni genelge gönderildi.

KARAR KABİNE TOPLANTISINDA ALINDI

Genelgede, "Ticari taksilere ilişkin kısıtlama bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilmiş ve ticari taksilerin plakalarının son hanelerine göre gün aşırı olarak trafiğe çıkmalarına ilişkin kısıtlamanın 4 Mayıs 2020 saat 24.00 itibariyle sona ermesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bu kapsamda, Valiliklerce Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca daha önceki gönderilen genelgedeki belirtilen uygulamanın sona erdirilmesi yönünde karar alınarak, uygulamanın bu doğrultuda yapılması ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı

Ekonomi Manşet

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