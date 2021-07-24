"İsrailli sporcuyla mindere çıkmam" diyen Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 73 kiloda mücadele eden Cezayirli judocu Fethi Nourine, İsrailli rakibiyle eşleşmemek için Tokyo 2020'den çekildi. Fethi Nourine, "Filistin'in mücadelesi benim mücadelemden daha büyük" diyerek Tohar Butbul ile karşılaşmamak için oyunlara katılmadı.