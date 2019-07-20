İsrailli Hacker, Avrupalılardan 1.7 Milyon Dolar Kripto Para Çaldı

İsrailli hacker'ın Avrupalılardan şifreli para birimi olarak 1,7 milyon dolar çaldığı iddia ediliyor

İsrail'de yayınlanan bir siber suçlular listesine göre, İsrailli bir hacker avrupalılardan 1.7 milyon dolarlık kripto para çalmış.

Israel News haberine göre; Tel Avivli 31 yaşındaki Eliyahu Gigi içerisinde Belçika, Hollanda ve Almanların olduğu kişilerden Bitcoin, Ethereum çalmış.

Gigi hırsızlık, dolandırıcılık, ağırlaştırılmış sahtecilik, sahte bir belgenin kullanımı, para cezası, kara para aklama ve gelir vergisi suçlarından suçlanıyor.

Habere göre Gigi, suç işleyişini yürütmesine ve kurbanlarını parasının dışında dolandırmasına izin veren bir dizi web sitesine yayılan bir "suç girişimi" işletiyordu.

Kurbanlarının bilgisayarlarına virüs bulaştıran yazılımları dağıtmak ve kripto para birimleri çalmak için bu web sitelerini kullanan hacker ile ilgili haberde yazılımın bunu nasıl başardığı belirtilmiyor.

Bununla birlikte bu web sitesinde kripto para cüdan yazılımı tavsiyeleri de yer alıyor. Kullanıcı adı ve şifreleri girildiğine bilgiler doğrudan Gigi'ye gönderiliyor. Daha sonra bu bilgiler kripto para birimlerini çalmak için kullanıldı.

Gigi, bu yılın başlarında küçük kardeşi ile birlikte tutuklandı. Başlangıçta, yetkililer uluslararası bir kimlik avı dolandırıcılığı yoluyla paritenin Bitcoin'de yaklaşık 100 milyon dolar çaldığına inanıyorlardı. Gigi'nin kardeşi ise tutuklanmadı.

Soruşturmanın devamında ise çalınan rakamların 1.7 Milyon dolar'a düşürüldüğü dikkat çekiyor. Tutuklanan ve bu suçlardan suçlanan Gigi henüz mahkum olmadı.

Kripto para bu kadar değerli olduğu sürece insanlar onu çalmak için çabalarını arttırmaya devam edecek. Analitik firması CipherTrace tarafından yayınlanan bir raporda, 2019 yılının ilk üç ayında 350 milyon doların üzerinde şifreleme para biriminin çalındığı tespit edildi.

Yeni bir kripto para cüzdanı arıyorsanız, kiminle bilgi paylaştığınızı ve bu yazılımın yasal olup olmadığını en az üç kere kontrol edin.

Kaynak: Teknotalk.com