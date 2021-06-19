İsrail polisinden Kudüs'te Filistinlilere müdahale: 2 gözaltı

İsrail polisi, fanatik Yahudilerin Hazreti Muhammed'e (s.a.v.) yönelik hakaretini Kudüs'te protesto eden Filistinlilere müdahale ederek, 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail polisi, fanatik Yahudilerin Hazreti Muhammed'e (s.a.v.) yönelik hakaretini Kudüs'te protesto eden Filistinlilere müdahale ederek, 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail polisinin, Filistinlilere yönelik müdahaleleri devam ediyor. Kudüs'te yaşayan Filistinliler, fanatik Yahudilerin Hazreti Muhammed'e yönelik hakaretini protesto etmek için Bab al-Amud Meydanı'nda bir araya geldi. İsrail polisi, fanatik Yahudileri protesto eden Filistinlilere müdahale etti. Filistinli kaynaklar, İsrail polisinin gösteriye katılanlara coplarla saldırdığını ve meydanı boşalttığını belirterek, İsrail polisinin 2 kişiyi gözaltına aldığını bildirdi. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı