İsrail Husi tehdidine karşı Kızıldeniz kıyısına demir kubbe yerleştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

İsrail Husi tehdidine karşı Kızıldeniz kıyısına demir kubbe yerleştirdi

06.01.2021 21:19 | Son Güncelleme: 06.01.2021 21:22
İsrail Husi tehdidine karşı Kızıldeniz kıyısına demir kubbe yerleştirdi

İsrail, Yemen'deki İran destekli Husi Ensarullah Örgütü'nün saldırı tehditlerine karşı Kızıldeniz kıyısına hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi yerleştirdi.

İsrail, Yemen'deki İran destekli Husi Ensarullah Örgütü'nün saldırı tehditlerine karşı Kızıldeniz kıyısına hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi yerleştirdi.

İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunun ülkenin güneyinde, Kızıldeniz kıyısında bulunan Eilat kentinin farklı noktalarına demir kubbe sistemi yerleştirdiği belirtildi.

Haberde, söz konusu adımın Yemen'deki İran destekli Husi Ensarullah örgütünün tehditleri ile Mısır'ın Sina Yarımadası'nda "terör örgütlerinin" faaliyetleri nedeniyle atıldığına dikkat çekildi.

İsrail makamları, İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin Tahran'da suikaste kurban gitmesinin ardından, İran'ın Suriye, Lübnan ile Gazze Şeridi ve Yemen'deki Husi tehdidine karşı alarm durumuna geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlker Başbuğ Donald Trump Pınar Gültekin Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel İrem Derici Demet Özdemir Gonca Vuslateri
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Güven Yalçın Ahmet Nur Çebi Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Çocuk Bursa Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsrail Husi tehdidine karşı Kızıldeniz kıyısına demir kubbe yerleştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 21:23:34. #1.15#
title