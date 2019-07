İsrail 1948'deki Nekbe sırasında işlediği suçların belgelerini sümen altı ediyor

İsrail'in, Filistinliler için zorunlu göç, yağma ve katliamların simgesi olan 1948'deki "Nekbe" (Büyük Felaket) sırasında Filistinlilere karşı işlediği suçların belgelerini ortadan kaldırmaya çalıştığı belirtildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Bakanlığına bağlı bir ekip, son 10 yıldır kamu ve özel arşivlerinde bulunan 1948'deki Nekbe ile ilgili tüm belgeleri sistematik şekilde araştırarak ortadan kaldırıyor.

Haberde olayı ilk defa ortaya çıkaran İsrail-Filistin Çatışması Araştırma Enstitüsü'nün "İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı Gizli Güvenlik İdaresi tarafından yönetilen belge temizleme operasyonunun faaliyet ve bütçesinin açıklanmasının yasak olduğuna" dair raporuna da yer veriliyor.

"1948 olayları duyulursa Arap toplumu huzursuz olur"

Gizli Güvenlik İdaresi'nin tarihi birçok belgeyi usulsüz ve yetkisi dışında ortadan kaldırdığı belirtilirken, daha önce askeri denetleme kurulunca ulaşılabilirliğine onay verilmiş belgelere erişim yasağı getirildiği kaydediliyor.

İsrail'in kurulduğu 1948 sonrası ilk 10 yıl içinde "Filistinli sivillerin öldürülmesi, köylerin yıkılması ve bedevilerin zorla yerlerinden edilmesi" yönündeki emirlerin bizzat İsrailli generallerce verildiğini ortaya koyan belgelerin deGizli Güvenlik İdaresi tarafından yok ettiği ifade ediliyor.

Hem kamu hem de özel arşivleri tarayan Gizli Güvenlik İdaresi personelinin, bu arşivlerin sahibi gibi davrandıkları, hatta zaman zaman arşiv müdürlerini tehdit ettikleri belirtiliyor.

Gazetede ifadelerine yer verilen eski Gizli Güvenlik İdaresi Birimi Başkanı Yehiel Horif'in "1948 olaylarının duyulması ülkedeki Arap toplumunda huzursuzluk oluşturabilir. Bu yüzden bunların gizlenmesi mantıklıdır." şeklindeki sözleri dikkati çekiyor.

Gizli Güvenlik İdaresi'ne 20 yıl süreyle başkanlık ettikten sonra 2007'de görevinden ayrılan Horif, İsrail'in suçlarını ortaya koyan belgelerin yok edilmesine yönelik projeyi başlatan isim olarak biliniyor.

İsrail katliamının belgesi

Haberde ayrıca, Mapam Partisi Merkez Komitesi Üyesi Aharon Cohen'in, Haganah milisleri eski komutanı Yisrael Galili'nin Kasım 1948'de yaptığı açıklamalara dayandırdığı bir belgeye de yer veriliyor.

Söz konusu belgede, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçlara ilişkin Galili'nin şu ifadeleri dikkati çekiyor:

"Safed kenti yakınlarındaki Safsaf isimli bir Filistin köyünde, 52 erkek birbirlerine bağlanarak getirildikleri çukurun başında kurşuna dizildi. Bunlardan 10 tanesi can çekişiyordu. Kadınlar ise onlar için beyhude bir şekilde merhamet dileniyorlardı. Ayrıca 6 yaşlı erkek cesedi bulundu. Orada 61 ceset, 3 de tecavüz vakası vardı. Tecavüze uğrayanlarda birisi Safed'in doğusunda 14 yaşında bir kız çocuğu idi. 4 erkek de kurşuna dizilerek öldürüldü. Öldürülen Filistinlilerden birinin parmakları yüzüğünü almak için kesildi."

"Filistinlilerin yüzde 70'i askeri operasyonlarla köylerinden çıkarıldı"

İsrailli bir subayın İsrail istihbarat servisi için hazırladığı Arap köylerinin boşaltılmasına ilişkin rapor ise, Filistinli mülteciler sorununun kökenini çarpıcı şekilde ortaya koyuyor

Söz konusu raporun başında yer alan "Bu rapor Haziran 1948'in sonlarında, 'Filistin Araplarının Göçleri' başlığı altında derlenmiştir." şeklindeki ifadeler dikkati çekiyor.

İsrailli tarihçi Benny Morris'in 1986'da yayımladığı makalenin de temelini oluşturan bu raporun söz konusu makalenin yayınlanmasının ardından İsrail güvenlik birimlerince arşivden çıkarılarak araştırmacıların erişimine kapatıldığı ve yıllar sonra Gizli Güvenlik İdaresi tarafından incelenerek "gizli kalması" talimatı verildiği ifade ediliyor.

Bu rapor ayrıca İsrail'in yıllardır iddia ettiği "Filistinlilerin köylerini boşaltılmasından Arap siyasetçilerin sorumlu olduğu" şeklindeki resmi söylemin aksini ortaya koyuyor. Söz konusu raporda "Filistinlilerin yüzde 70'inin Yahudiler tarafından düzenlenen askeri operasyonlarla köylerinden çıkartıldığı" kaydediliyor.

- 71 yıldır dinmeyen acı: "Nekbe"

Filistinliler için zorunlu göç, yağma ve katliamların simgesi olan "Nekbe" tam 71 yıldır dinmeyen bir acıyı ifade ediyor.

İsrail'in 14 Mayıs 1948'de tarihi Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesiyle başlayıp günümüze kadar uzanan bu süreçte Filistin topraklarının büyük bölümü işgal edildi, sistematik katliamlarla binlerce Filistinli öldürüldü, 1 milyona yakın kişi vatanından sürüldü, 675 köy yok edildi ve bazı kentler Yahudileştirildi.

Nekbe'den bu yana işgali genişleten İsrail, şu an tarihi Filistin topraklarının yüzde 85'ine el koymuş durumda.

İsrail ayrıca 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da da yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşaatlarına devam ediyor.

Siyonist silahlı örgüt: "Haganah"

İsrail'in devlet olarak ilan edilmeden önce İngiliz mandasındaki Filistin topraklarında Vladimir Jabotinsky, Eliyahu Golomb tarafından kurulan Haganah, 1920-1948 yıllarında Filistinlilere karşı silahlı eylemler düzenleyen siyonist paramiliter örgüt olarak faaliyet gösterdi.

1948'den sonra İsrail ordusuna dönüştürülen siyonist Haganah örgütünün bilinen isimleri arasında, İsrail'in ilk Başbakanı David Ben Gurion, 5. Başbakanı İzak Rabin ve 11. Başkanı Ariel Şaron da bulunuyor.

