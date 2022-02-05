Isparta'ya gelen Bakan Dönmez'den ilk açıklama: Abonelerin yüzde 93'üne enerji akışı sağlandı - Haberler Ekonomi
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Isparta'ya gelen Bakan Dönmez'den ilk açıklama: Abonelerin yüzde 93'üne enerji akışı sağlandı

Haberler.com, Mesut Şahin - Ekonomi
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Yoğun kar yağışı nedeniyle 48 saatten fazladır elektriklerin kesik olduğu Isparta'ya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, il genelinde abonelerin yüzde 93'üne enerji akışının sağlandığını söyledi. Dönmez, "Kalan 20 bin abone için ekipler sahada çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

3 Şubat tarihinde başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle enerji kesintisi yaşanan Isparta'da hayat durdu. 48 saatten fazla süredir evlere elektrik verilemezken, enerji verilemediği için kombiler de çalışmıyor. Bazı Ispartalılar, çocuklarının üşümesini engellemek için ocakta su kaynatıp buharla evini ısıtmaya çalıştı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Güney Gaz Koridoru 8. Danışma Toplantısı'na katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kar yağışından dolayı yaşanan enerji problemleri nedeniyle Azerbaycan programının ardından Isparta'ya geldi.

İlk olarak kriz merkezinde İçişleri Bakan Yardımcısı, AFAD Başkan Yardımcısı, TEDAŞ Genel Müdürü, Isparta Valisi ve şirket yetkilileriyle değerlendirme toplantısı yapan Bakan Dönmez, daha sonra çalışmaları yerinde incelemek için sahaya indi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Dönmez'den ilk açıklama geldi. İl genelinde 299 bin abonenin yüzde 93'üne enerji akışı sağlandığını belirten Dönmez "Kalan 20 bin abone için ekipler sahada çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Fatih Dönmez, Isparta, Ekonomi, Güncel, Haber

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