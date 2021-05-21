Isparta SGK İl Müdürü Karagöz: "Yapılandırma kapsamında 60 milyon lira tahsil edildi"

Isparta SGK İl Müdürü Hüseyin Karagöz, 7256 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında kentte 340 milyon liralık borcun yapılandırıldığını belirterek, "60 milyon lirası tahsil edildi" dedi.

Isparta SGK İl Müdürü Hüseyin Karagöz, 7256 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında kentte 340 milyon liralık borcun yapılandırıldığını belirterek, "60 milyon lirası tahsil edildi" dedi.

Isparta Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) İl Müdürü Hüseyin Karagöz, kamu borcu olan vatandaşların borçlarını rahat bir şekilde ödemeleri noktasında çıkarılan 7256 sayılı yeniden yapılandırma kanunu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İl Müdürü Karagöz, kentte 340 milyon liralık borcun yapılandırıldığını belirterek, "Yapılandırmayla birlikte silinen faizlerle borç miktarı 260 bin liraya düştü. Borcun yüzde 21'i olan 60 milyon lirası tahsil edildi" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı