17.09.2019 15:15

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Isparta Gençlik Merkezi, gençlerin serbest zamanlarını ilgi ve yetenekleri doğrultusunda onlara faydalı olabilmek amacıyla dolu dolu geçirebilecekleri Proje, Kulüp ve Akademi çalışmaları için kurslar düzenleniyor.



Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Isparta Gençlik Merkezi, yeni döneme hazır. Gençlik Merkezi'nde Proje, Akademi ve Kulüp faaliyetleri için başvurular sürüyor.



Gençlik Merkezi'nde Akademi faaliyetleri kapsamında gençlere boş zamanlarını daha iyi değerlendirebilmeleri için Gitar, Bağlama, Ney, Keman, Çocuk Korosu, Ebru, Resim, Drama, Zeka Oyunları, Yöresel Halk oyunları, Tiyatro, Yazılım ve Kodlama, Dini ve Değerler Eğitimi, İngilizce, Osmanlıca ve İşaret dili eğitimleri verilecek.



Ayrıca Gençler, Sosyal ve kültürel faaliyetlerden Gönüllülük faaliyetlerine, Akademi faaliyetlerinden kulüp faaliyetlerine, Sabah namazı buluşmalarına, Kitap Okuma Halkalarına ve daha bir çok etkinliğe ücretsiz olarak katılabilecekler.



Isparta Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Yolcu, 8-29 yaş arası düzenlenecek ücretsiz eğitim ve faaliyetlere için tüm gençleri Isparta Gençlik Merkezine davet etti. Kurslara yoğun katılım beklediklerini ifade eden Müdür Yolcu, spordan, sanata, sosyal faaliyetlerden eğitimlere kadar çok sayıda kurs düzenlediklerini dile getirdi. Kurslardan velileri oldukça memnun olduğunu kaydeden Yolcu, programlar hakkında Gençlik Merkezinden ayrıntılı bilginin alındığını sözlerine ekledi. - ISPARTA

Kaynak: İHA