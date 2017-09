Isparta Elmasına Hindistan ve Afganistan'dan Talep

MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Eğirdir başta olmak üzere Gelendost, Senirkent ve Yalvaç ilçelerinde 230 bin dönümlük alanda yetiştirilen Isparta elması yurt dışında da ilgi görüyor.



Geçen yıl 600 bin tonluk elma üretimiyle Türkiye pazarında önemli pay elde eden Isparta'da bu yıl rekoltenin 700 bin tona çıkması bekleniyor.



Hasat döneminde bahçelerden toplanan elmalar kasalara konularak, soğuk hava depolarına taşınıyor. Burada yıkanan ve paketlenen elmalar yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.



Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl, AA muhabirine, elma üretiminin Eğirdir ilçesinde yoğun olarak yapıldığını söyledi.



Yurt dışından getirilen kültür ırkı elmaların Eğirdir ilçesinde çok iyi sonuçlar verdiğini anlatan Şengöl, "Çok kaliteli elmamız var. Hem Eğirdir Gölü hem rakım hem de mikroklima elmada rengi, şekli ve aromayı meydana getiriyor. Devletimizin öncülüğünde bunları saklayabileceğimiz soğuk hava depoları yaptık. Elmaları Eğirdir'in dışında Türkiye'nin her tarafına gönderdik. İran'a ihraç edildi. Daha sonra Ortadoğu'ya ihracat ettik. Şimdi de aklınıza gelmeyecek pazarlara gönderiyoruz. Hindistan ve Afganistan'dan da talep geldi." diye konuştu.



Isparta elmasının aroması ve kokusuyla diğer türlerden ayrıldığını dile getiren Şengöl, şöyle devam etti:



"Hem depolama, saklama, pazarlama hem de modasını takip ederek yeni çeşitleri hızlı bir şekilde bahçelerimize adapte ediyoruz. Ülke insanımızın kaliteli elma yemesini sağlıyoruz. 1 Eylül gibi elma hasadına başlanır, kasımın ilk haftasına kadar devam eder. Isparta elması artık dünya pazarına da açılıyor fazlasıyla. Geçen yıl Isparta Ticaret Odası öncülüğünde Ekonomi Bakanlığının desteğinde bir elma grubu kuruldu. Bu elma grubu hem yurt dışına seyahatlerde bulundu hem de yurt dışından elma talep eden ülke insanlarını buraya davet etti. Onları burada ağırladık, ürünlerimizi ve bahçelerimizi gösterdik. Dolayısıyla profesyonelce bu işle uğraşan insan artık Isparta'nın, Eğirdir'in elmasının olduğunu öğrendi."



Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk ise bu yıl elma hasadından umutlu olduklarını söyledi. Selçuk, "Geçen yıl 600 bin ton elma üretimimiz oldu. Bu yıl 700 bin ton bekliyoruz. Biz Türkiye'nin elma üretiminin yüzde 25'ini karşılıyoruz. Bin 50 rakımlarında elmayı üretiyoruz. Bu rakımdan dolayı elmamızın aroması ve kalitesi yüksek oluyor. Ondan dolayı tutuluyoruz." dedi.