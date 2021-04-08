Isparta'da bilgi yarışması düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Isparta'da bilgi yarışması düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Isparta'da bilgi yarışması düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kültür ve Sanat yarışmaları kapsamında Gençler Arası Bilgi Yarışması Isparta İl Finali 6 Mart Spor Salonunda önceki gün yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kültür ve Sanat yarışmaları kapsamında Gençler Arası Bilgi Yarışması Isparta İl Finali 6 Mart Spor Salonunda önceki gün yapıldı.

İki bölüm halinde gerçekleştirilen Bilgi Yarışmasının Lise kategorisi 10.00'da, Üniversite kategorisi 12.30'da yapıldı.

Isparta Gençlik Merkezi organizasyonunda "Kim Bilir" sloganı ile 14-25 yaş aralığındaki gençlerin katıldığı iki farklı kategoride yapılan yarışmada gençlere; Genel Kültür, Tarih (İslam ve Türk Dünya Tarihi), Sanat Tarihi, Edebiyat, Coğrafya, Vatandaşlık, Güncel Konular, Görsel Sanatlar, Müzik, Sayısal Mantık ve Spor Kültürü' konularından seçmeli sorular yöneltildi.

Jüri eşliğinde 32 takım ve 96 gencin katılımıyla gerçekleştirilen Bilgi Yarışmalarının sonunda üniversite kategorisinde Truadis birinci, Üçgenpar Holigans ikinci, Glabella üçüncü oldu.

Lise kategorisinde ise mavi birinci, Kızıl Yumurcaklar ikinci, Kayı Obası üçüncü oldu.

Yarışmalarda dereceye giren gruplara başarı belgeleri ve plaketleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Isparta Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Yolcu ve jüri üyeleri tarafından takdim edildi.

Lise kategorisinde birinci olan Mavi ile Üniversite kategorisinde birinci olan Truadis takımları 28 Mayıs 2021 tarihinde Hatay'da yapılacak olan Akdeniz Bölgesi Grup Finallerinde Isparta'yı temsil edecek. - ISPARTA

Isparta'da bilgi yarışması düzenlendi
Isparta'da bilgi yarışması düzenlendi
Isparta'da bilgi yarışması düzenlendi
Isparta'da bilgi yarışması düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Demet Akalın Bahar Candan Murat Yıldırım Berrak Tüzünataç
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Fatih Terim Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Isparta'da bilgi yarışması düzenlendi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 18:42:38. #1.16#
title