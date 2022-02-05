ISPARTA'DA 16 BİN ABONE 2 GÜNDÜR ELEKTRİKSİZ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ISPARTA'DA 16 BİN ABONE 2 GÜNDÜR ELEKTRİKSİZ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gece saatlerinde karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

ISPARTA (DHA) - Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gece saatlerinde karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi. Belediye ekipleriyle tek tek görüşen Başdeğirmen, kolaylıklar diledi. Tuzlama ve kürüme çalışmalarıyla ilgili de bilgiler alan Başkan Başdeğirmen, tüm muhtarların sahada vatandaşla yakından ilgilendiğini ifade etti. Başdeğirmen, bir vatandaşın 'Başkanım, sular da kesilecekmiş doğru mu?' sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Suların kesilmemesi için uğraşıyoruz. Elektrik kesik olunca su basılan pompalarda elektrik yok. Buradaki su pompalarından jeneratörle su basıyoruz. Bütün hatlarda su olacak. Ufak tefek sorunlar oldu. İki gün sıkıntı sonrasında yıl boyu rahatlık olacak."

ISPARTA'DA 16 BİN ABONE 2 GÜNDÜR ELEKTRİKSİZ

ISPARTA'DA 16 BİN ABONE 2 GÜNDÜR ELEKTRİKSİZ

ISPARTA'DA 16 BİN ABONE 2 GÜNDÜR ELEKTRİKSİZ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Şükrü Başdeğirmen, Isparta, su, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title